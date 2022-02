EdF : Zouma « sadique », Rothen exige une sanction de taille

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Deux jours après la publication d’une vidéo dans laquelle on le voit en train de frapper ses chats, Kurt Zouma est toujours dans la tourmente.

Le défenseur de West Ham et de l’Equipe de France fait l’objet de plusieurs plaintes de la part d’associations œuvrant pour la protection des animaux que cela soit en France ou en Angleterre. De plus, Adidas a d’ores et déjà annoncé la résiliation de son contrat avec Kurt Zouma, lequel a par ailleurs écopé d’une amende de 300.000 euros de la part de West Ham. Les sanctions doivent-elles aller plus loin pour Kurt Zouma avec, par exemple, une radiation définitive de l’Equipe de France ? Sans évoquer de sanction définitive dans le temps, Jérôme Rothen a plaidé sur RMC pour une mise à l’écart au minimum temporaire des Bleus.

Quiconque maltraite un animal d’une manière aussi flagrante et intolérable doit subir les conséquences de ses actes. Nous demandons donc à Didier Deschamps de désélectionner Kurt Zouma de l’équipe de France.https://t.co/0eempxCNTj — PETA France (@PETA_France) February 9, 2022

« Il ne faut pas l’appeler lors de la prochaine sélection. C’est un acte de cruauté, on ne peut même pas regarder la vidéo jusqu’au bout tellement c’est violent... C’est du sadisme, et en plus on entend des rires sur cette vidéo. Quand tu es en équipe de France, tu as des droits, mais aussi des devoirs et des obligations. Il va contre les valeurs de la France » a lancé Jérôme Rothen, très remonté à l’encontre de Kurt Zouma, avant de poursuivre. « Quand tu fautes, tu dois être puni et condamné, a insisté Rothen. Je ne parle pas d’une radiation à vie de l’équipe de France. Il a fait une faute très grave. Il peut se rendre compte et être sensibilisé. Je pense que la FFF doit prendre ce dossier très au sérieux. La balle est dans le camp de Noël Le Graët » a prévenu le consultant de RMC.

Zouma absent de la prochaine liste des Bleus ?

De son côté, Didier Deschamps a réagi à cette affaire pour la première fois à l’occasion du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France mercredi soir après la victoire de Nice contre l’OM à l’Allianz Riviera. Sans dévoiler de potentielles sanctions, le sélectionneur de l’Equipe de France a sous-entendu que Kurt Zouma pourrait être absent de la prochaine liste des Bleus. « J'ai été très surpris de la part de Kurt Zouma. C'est quelque chose d'inadmissible, d’intolérable, d'une cruauté sans nom. Ces images sont choquantes et insupportables. Ça a pu m'arriver, lorsque des joueurs ont commis des erreurs, de ne pas les sélectionner pendant un certain temps. Je ne changerai pas ma façon de procéder pour la prochaine liste » a commenté Didier Deschamps, pour qui le devoir d’exemplarité est évidemment un critère important pour prétendre à une sélection en Equipe de France.