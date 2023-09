Officiel ‍: Amine Gouiri lâche la France pour l’Algérie

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L’attaquant du Stade Rennais, formé à l’Olympique Lyonnais, a connu l’équipe de France à travers toutes les sélections chez les jeunes. International espoirs encore récemment, Amine Gouiri a dévoilé sur les réseaux sociaux qu’il avait décidé de choisir l’Algérie pour sa carrière internationale.

Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne 🇩🇿



Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. (1/1) pic.twitter.com/yIKLWWx7I5 — Amine Gouiri (@aminegouiri) September 26, 2023

« Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. Mes années passées en équipe de France resteront à jamais gravées en moi. Merci pour tout. L’heure est venue d’entamer un nouveau chapitre », a livré l’attaquant de 23 ans, né à Bourgoin-Jallieu et qui avait exprimé en 2021 son ambition de défendre le maillot de l’équipe de France. Mais depuis quelques mois, et notamment la fin de l’Euro espoirs, le buteur du Stade Rennais avait donné sa préférence à l’Algérie, comme il l’avait confié à Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs. Ce dernier avait vendu la mèche ces dernières semaines. Amine Gouiri ne comptant aucune sélection en match officiel chez les A pour la France, il pourra donc être appelé pour les prochains matchs de l’Algérie, avec notamment la Coupe d’Afrique de janvier 2024 en ligne de mire.