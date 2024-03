Nabil Fekir de retour, la France a besoin de lui

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Pour la première fois depuis 7 ans, Didier Deschamps va devoir composer son onze sans Antoine Griezmann pour les matchs amicaux contre l’Allemagne et le Chili. Mais sans le meneur de jeu de l’Atlético de Madrid, les milieux créatifs manquent à tel point que le nom de Nabil Fekir revient sur la table.

Qui pour animer le jeu de l’Equipe de France contre l’Allemagne et le Chili en l’absence d’Antoine Griezmann, blessé et forfait pour les deux matchs amicaux des Bleus en ce mois de mars ? A priori, Didier Deschamps va miser sur un 4-3-3 avec un milieu de terrain composé de joueurs plutôt travailleurs tels que Tchouaméni, Camavinga, Rabiot ou encore Zaïre-Emery. Il est de toute façon impossible de remplacer Antoine Griezmann par un joueur identique puisque le profil du Madrilène est tout simplement unique selon Elton Mokolo, lequel s’est exprimé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nabil Fekir (@nabilfekir)

« C’est la première fois depuis sept ans que l’on n’aura pas Antoine Griezmann, il va falloir se réinventer et donner plus de responsabilités dans la créativité à d’autres joueurs. Quand on regarde les joueurs capables de remplacer Antoine Griezmann, c’est impossible selon moi. Griezmann, c’est un joueur qui a été en mutation constante, ailier gauche, meneur de jeu, numéro neuf, milieu relayeur… C’est un joueur qui a connu plusieurs identités donc retrouver les qualités d’Antoine Griezmann dans un autre joueur, ça me parait très compliqué » a lancé le chroniqueur. Également présent sur RMC pour ce débat, Walid Acherchour a bien tenté de lancer quelques idées, notamment celle menant à Nabil Fekir, qui n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis septembre 2020.

Fekir pour remplacer Griezmann, le nom est timidement lâché

« Aujourd’hui on a qui ? Il y avait Nkunku avant sa blessure qui se rapprochait mais on parle d’un joueur qui a mis 30 buts à Leipzig, ce n’est quand même pas le même profil. Il y avait Fekir, mais sans ballon, il ne fait pas ce que fait Griezmann. C’est un numéro dix, un joueur qui se rapproche tout de même techniquement. Il y a aussi Enzo Le Fée mais plus bas sur le terrain que Griezmann et en plus, il est blessé » a lancé Walid Acherchour. S’il a atteint un pic de forme qui aurait pu lui permettre de revenir chez les Bleus il y a quelques mois, Nabil Fekir est de toute façon dans le creu de la vague avec le Bétis Séville. Cette saison, il n’a disputé que 16 matchs toutes compétitions confondues (0 but, 2 passes décisives). Autant dire que ce n’est pas avec l’ancien Lyonnais que l’on va faire oublier Antoine Griezmann.