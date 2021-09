Mbappé viré par la France, la polémique éclate !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France a brillé face à la Finlande, et notamment le duo composé de Griezmann et Benzema. En l'absence de Mbappé, certaines questions commencent à se poser, même si la star du PSG peut dormir tranquille.

Forfait sur blessure contre l’Ukraine et la Finlande, Kylian Mbappé était devant sa télévision pour assister à la victoire probante des Bleus dans un stade de Lyon plein et heureux. Après le succès tricolore, marqué par un doublé d’Antoine Griezmann et une excellente association de l’attaquant de l’Atlético Madrid avec Karim Benzema et Anthony Martial, les réseaux sociaux se sont enflammés, comme l'a constaté Foot01, sur la possibilité de voir Didier Deschamps se passer durablement de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ces derniers temps, Mbappé n’est plus le chouchou du public et même en son absence les critiques l’attendaient au tournant. Si certains se sont déchaînés contre l’ancien Monégasque, des voix se sont rapidement levées pour le soutenir.

Mbappé en danger en équipe de France ?

🎙💬 Deschamps : "Si j’avais pu, j’aurais préféré avoir Mbappé. Le positionnement, c’est une chose, mais la présence de Kylian nous aurait amené autant si ce n’est plus de qualité. Kylian a sa place dans ce trio-là. Après, il faut avoir des répétitions, des ajustements." — RMC Sport (@RMCsport) September 7, 2021

Interrogé sur ce thème, Didier Deschamps n’a pas tardé à faire savoir qu’il était toujours aussi déterminé à faire Kylian Mbappé. « Kylian n’était pas là, mais je préfère qu’il soit là. Il a aussi sa place dans ce trio-là », a très clairement prévenu le sélectionneur national français dans les coulisses du Groupama Stadium après la victoire tricolore face à la Finlande. Pour DD, aucune question ne se pose sur la titularisation de Mbappé quand il est en forme. Et le coach des Bleus reçoit le soutien de Rudi Garcia dans ce choix. « Kylian n’était pas là et c’est un des meilleurs joueurs du monde. Ça ne peut être qu’un plus. Pour moi, il est indispensable », fait remarquer l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

La complicité technique entre Benzema et Griezmann depuis le début du match >>>



Kylian Mbappé devant sa tv : pic.twitter.com/QAuPCtgiKK — Scipion (@Scipionista_) September 7, 2021

De manière plus incisive, Daniel Riolo s’est lui aussi dit effaré que l’on puisse militer pour une mise au placard de Kylian Mbappé en équipe de France juste après France-Finlande. « C’est mieux sans Mbappé ? Ah non, mais jamais. Le trio Mbappé-Griezmann-Benzema n’a pas été testé avec Griezmann en 10. Les trois doivent se parler et se dire qu’ils doivent jouer ensemble. Lors de l’Euro je pense que Mbappé n’était pas bien dans sa tête, son problème de transfert l’a perturbé, il a surjoué avec Benzema. Mais c’est une énorme connerie de dire que cela joue mieux sans Mbappé », a fait remarquer, dans l’After Foot, le journaliste de RMC.

C'est collectif, c'est beau. Ça ne joue pas pour sa gueule... #FRAFIN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 7, 2021

« La France sans Mbappé ? Une connerie » Daniel Riolo

Autre chaîne, autre ambiance, mais même constat pour Bertrand Latour, qui lui aussi ne comprendrait pas que Didier Deschamps se passe de Kylian Mbappé. « Après l’Ukraine, Griezmann n’était plus une évidence, et là c’est le grand gagnant. Donc je ne n’oublie pas tout le bien qu’a apporté Mbappé à l’équipe de France. Souvent Mbappé, Griezmann, Benzema ont fait 1+1+1, ou 2+1 parfois, mais jamais 3. Mais je ne désespère pas que ça vienne et j’ai envie de revoir Mbappé à la place de Griezmann », a fait remarquer le journaliste de L’Equipe, pour qui il ne faut pas oublier que la Finlande n’est tout de même pas une énorme équipe européenne et qu’il est un peu excessif de tirer des conclusions violentes de cette victoire. Kylian Mbappé n’est donc, à priori, pas en danger en équipe de France.