Mbappé, une chose l'empêche de rejoindre Messi et Ronaldo

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Auteur de 300 buts depuis le début de sa carrière professionnelle, Kylian Mbappé évolue à un niveau rarement atteint sur la planète football. Le joueur français du PSG doit cependant gagner un trophée qui le fera entrer dans le Panthéon du foot.

Kylian Mbappé n’a pas rigolé pour marquer le 300e but de sa carrière professionnelle, puisque c’est d’un lob somptueux samedi soir contre Gibraltar que l’attaquant de l’équipe de France et du PSG a atteint cette barre symbolique alors qu’il fêtera le 20 décembre prochain ses 25 ans. Une performance qui le place devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même âge, ce qui en dit long sur la performance de la star tricolore. Cette année, seuls Erling Haaland (48 buts) et Harry Kane (48 buts) ont fait mieux que le joueur parisien (46 buts), mais il est clair que Mbappé fera tout pour devancer ses deux prestigieux concurrents. Et si l’on prend les stars du football mondial, seul Neymar a marqué 300 buts chez les pros plus précocement que Kylian Mbappé, l’ancien joueur brésilien avait 24 ans et 8 mois. L’heure des louanges est donc venue pour le Kid de Bondy.

Même si un récent sondage réalisé par RTL a montré que l’image de Kylian Mbappé s’était un peu dégradée en France, notamment parce que le joueur du PSG passe pour avoir la grosse tête, Daniel Riolo estime qu’il faut rendre à Kylian ce qui appartient à Kylian, à savoir que c’est un énorme footballeur capable de tout renverser durant sa carrière, et notamment des légendes comme Lionel Messi et Ronaldo. « Ces dernières années il y a eu pleins de joueurs qui ont eu énormément de talent, je pense à un joueur comme Rashford, Sané…mais après il faut savoir ce que tu as dans la tête. Et la tête de Mbappé est faite sans aucune limite. Il veut tout casser et tout le temps. Alors oui, il ne fait pas que des super matches, mais on pousse le curseur de l’exigence super loin avec lui. On ne supporte pas un match raté de sa part, quand il n’est pas placé au bon endroit, quand il manque deux énormes occasions à Milan. Mais c’est super dur à porter (…) Là, comme il est parti, ce qui le motive, c'est d’être comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il veut être comme ces mecs-là. Neymar n’est pas de cette catégorie (…) Mais à un moment, il va falloir qu’il aille au bout en Ligue des champions. Autant le Ballon d’Or il y a 1.000 grands joueurs qui ne l’ont pas gagné, mais la Ligue des champions ils l’ont tous gagné (…) Le choix du club, c'est difficile, car si tu tombes sur la mauvaise période, ce n’est pas gagné. Regarde Harry Kane, il a fait un choix en allant au Bayern pour gagner un trophée, mais cette saison, il y a Leverkusen et il pourrait ne rien gagner », a fait remarquer le journaliste de RMC.

Mbappé n'est pas avant-centre

Cependant, Thierry Henry, qui s'y connaît en matière de buts, ne veut pas faire la fine bouche, et l'ancien attaquant des Bleus, légende d'Arsenal, et désormais sélectionneur des Espoirs, a lui dit tout le bien qu'il pensait de ces 300 buts signés Kylian Mbappé. « Je l’ai déjà dit, ce qu’il fait, c’est n’importe quoi ce petit. Qu’est-ce que vous voulez dire ? C’est juste incroyable. Et puis, il ne joue même pas vraiment dans l’axe quoi. Il est partout, en fait. Ce n’est pas le vrai buteur instinctif, mais il met des buts. C’est un joueur qui met des buts, qui met des passes, qui sait à peu près tout faire. Il peut bien sûr peaufiner certains trucs, mais là n’est pas le débat », rappelle Thierry Henry, histoire que l'on n'oublie pas que Kylian Mbappé n'est pas avant-centre. Mais il est vrai que gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain ou un autre club, mais surtout avec le PSG, serait une énorme performance pour l'attaquant français de 24 ans, qui a déjà une Coupe du Monde à son actif.