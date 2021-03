Mbappé n'est pas un Dieu, stop l'auto-censure

Dans : Equipe de France.

Kylian Mbappé a fait l'objet de vives critiques après les deux matchs de l'équipe de France contre l'Ukraine et le Kazakhstan. Certains estiment que l'attaquant des Bleus et du PSG ne doit pas échapper à ces remarques négatives.

Champion du monde à seulement 19 ans, champion de France avec Monaco et le PSG, finaliste de l’Euro et de la Ligue des champions, transféré de l’ASM au Paris Saint-Germain pour 180ME, Kylian Mbappé donne le vertige. Et lorsqu’il évolue à son meilleur niveau, comme on l’a récemment vu au Camp Nou face au FC Barcelone, l’attaquant tricolore est un des favoris pour le Ballon d’Or. Alors forcément, on attend énormément d’un joueur aussi talentueux que Kylian Mbappé, et quand ce dernier n’est pas au rendez-vous, la déception engendre souvent des commentaires acides. Cela a été le cas ces derniers jours après les deux matchs de l’équipe de France, Mbappé passant clairement au travers. Mais les critiques y vont souvent avec des pincettes lorsqu’il s’agit de « s’attaquer » au cas Kylian Mbappé, conscient que le joueur du PSG bénéficie d’une formidable image auprès du grand public.

Mbappé n'est pas bon ? Il revendique le droit de le dire

Pour Jérôme Alonzo, ancien gardien de but du Paris SG et désormais consultant de la chaîne L’Equipe, il est tout de même logique que Kylian Mbappé ne bénéficie pas d’un traitement de faveur quand il n’est pas bon. « Les gens disent qu'on est dur avec Kylian Mbappé. Mais si on cache le maillot et le joueur, et on vous montre les images de son match, si c'est n'importe qui d’autre que Mbappé, il se fait vraiment démonter. Quand il est bon, et il l'est souvent, c'est génial. Nous pensons tous qu'il va avoir une carrière incroyable. Mais j'ai l'impression qu'on est trop gentil avec lui quand il rate ses matchs. Alors évidemment que ce n'est pas grave, on s'en fout qu'il loupe son penalty car la France gagne au Kazakhstan. Mais n'a pas été assez collectif. Sur le penalty qu'il provoque, il doit donner la balle à Thomas Lemar dans l'axe et là, ça fait but. Je trouve que quand on doit analyser une contre-performance de Kylian Mbappé, on prend des pincettes au contraire d'autres joueurs et ce n’est pas normal », fait remarquer l’ancien portier parisien, qui fait sien l’adage « Qui aime bien châtie bien ».