Mbappé, Griezmann, la France fait un rêve fou pour 2024

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Dans un an, la France aura deux objectifs en football : l'Euro en Allemagne et les Jeux Olympiques à la maison. Pour cette deuxième échéance, les Français espèrent aligner la meilleure équipe possible avec notamment Mbappé et Griezmann, tous deux candidats.

Aux Jeux Olympiques, on dit souvent que l'essentiel est de participer. Toutefois, en football, la France espère faire un peu plus que cela pour le tournoi organisé chez elle en 2024. Personne n'a oublié le fiasco de 2021 quand il avait fallu constituer une équipe en catastrophe pour aller à Tokyo. Le résultat avait été logiquement décevant sur le terrain : une victoire-deux défaites, 5 buts marqués-11 encaissés et une élimination dès le premier tour. Les stars de l'équipe étaient André-Pierre Gignac, Téji Savanier et Paul Bernardoni. Cela doit changer en 2024 à Paris avec le large réservoir français.

Mbappé-Griezmann, impossible de dire non

Ce serait tellement le cas si les Bleuets alignaient des stars comme Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann. Malgré l'Euro 2024 qui se termine quelques jours avant en Allemagne, le capitaine et son vice-capitaine de l'Equipe de France veulent aussi participer à la grand-messe olympique. Kylian Mbappé a transmis son souhait dès 2022. « J’ai toujours dit que c’était un rêve pour moi de jouer les JO, mais je ne forcerai pas parce que ce n’est pas aux dates Fifa, si je peux y participer ce sera avec grand plaisir, sinon, tant pis », avait-il lâché timidement. Antoine Griezmann a récemment marché dans ses pas.

JO Paris 2024 : « Avoir Mbappé et Griezmann serait extraordinaire », lance Amélie Oudéa-Castéra

« Je vais mettre une pression extraordinaire sur mon club. C’est un rêve, un objectif, d’autant plus en France. J’en ai envie, ce serait un rêve de vivre ça de l’intérieur », a indiqué Grizou. Un discours bien compris par le président de la FFF, Philippe Diallo, qui a mis les clubs français devant leurs « responsabilités ». Ce vendredi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera lui a emboîté le pas en affirmant à Ouest-France qu'il était « impossible » de dire non à Kylian Mbappé. Elle veut aussi Antoine Griezmann pour 2024. « Il est une telle source d’inspiration, de fraîcheur. L’avoir, ainsi qu’Antoine Griezmann, serait extraordinaire. Il faut que la Fédération française de football gère ça avec habileté », a t-elle confié. Une anticipation intelligente mais qui ne garantit rien. En effet, l'Atlético devra être compréhensif pour Griezmann tout comme le Real Madrid pour Mbappé, si ce dernier le rejoint. On peut penser que le gamin de Bondy étudiera la question pour les négociations avec les Merengue.