Mbappé et les Bleus changent de maillot, place aux Blacks

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Au repos après la victoire contre l’Irlande (2-0) jeudi, en éliminatoires de l’Euro 2024, certains joueurs et techniciens de l’équipe de France iront soutenir les rugbymen français pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde ce vendredi soir.

Solidaires sur le terrain, les joueurs de l’équipe de France le sont également avec leurs homologues d’autres sports. Ce vendredi soir débute la Coupe du monde de rugby avec l’affiche entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande. D’où le petit message de soutien envoyé par les hommes de Didier Deschamps.

À quelques heures du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, les Bleus ont tenu à témoigner leur soutien au 𝚇𝚅 𝚍𝚎 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎

qui affronte les All Blacks ce soir ! ✊



🏉 @FranceRugby | #UnisPourUnRêve pic.twitter.com/niVaIhkPpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 8, 2023

« La coupe reste à la maison », a notamment réclamé l’ailier Ousmane Dembélé dans une vidéo publiée sur le réseau social X. Mais les vice-champions du monde ne se sont pas contentés de ces quelques mots. Grâce au jour de repos accordé au lendemain de la victoire contre l’Irlande (2-0) jeudi, et quelques jours avant le match amical en Allemagne mardi, plusieurs internationaux tricolores et membres du staff technique se rendront au Stade de France pour soutenir l’équipe de Fabien Galthié.

Avec Mbappé et Griezmann

Les capitaines Kylian Mbappé et Antoine Griezmann devraient être présents, rapporte RMC, tout comme Olivier Giroud et Didier Deschamps. Le sélectionneur français, dont le père était rugbyman au Biarritz Olympique, est un fan du ballon ovale et sent ses compatriotes capables de faire respecter leur statut de prétendants au titre pendant la compétition.

« Ils le sont, ils sont favoris et c'est de leur faute aussi, confiait l’ancien coach de l’Olympique de Marseille à L’Equipe jeudi. De par ce qu'ils ont fait ces quatre dernières années, l'attente est là, le potentiel ils l'ont. Le fait d'être en France doit être un avantage pour eux. Le soutien populaire doit les porter. » En tant que champion du monde 1998 à domicile, Didier Deschamps sait de quoi il parle.