Face au Chili, la France redevient bouillante ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Match amical

Orange Vélodrome

France-Chili 3-2

Buts : Fofana (19e), Kolo Muani (26e), Giroud (73e) pour la France ; Nunez (6e), Osorio (82e) pour le Chili

Malgré une nouvelle entame ratée, l'Equipe de France a battu le Chili 3-2 au Vélodrome. Portés par un grand Kolo Muani, les Bleus ont oublié une partie des problèmes aperçus contre l'Allemagne samedi.

Après la claque allemande, le match contre le Chili n'avait plus rien d'amical aux yeux des hommes de Didier Deschamps. L'Equipe de France voulait réagir d'entrée de jeu mais c'est le Chili qui frappait le premier. Bousculant la défense française, l'attaque chilienne ouvrait le score. L'ancien marseillais Isla débordait et trouvait Nunez d'une passe en retrait. Ce dernier ajustait Maignan d'une frappe croisée. La France perdait en plus Clauss sur blessure dans la foulée. Une nouvelle soirée maudite était pressentie mais heureusement les Bleus retrouvaient de l'allant. Ils étaient aidés par un soupçon de réussite quand la frappe de Fofana était déviée dans le but chilien. Si Mbappé était imprécis devant les buts, ce n'était pas le cas de Kolo Muani pour une fois. L'ancien nantais donnait l'avantage à la France d'une belle tête.

Dominateurs sur la fin de première période, les Bleus devaient connaître un second acte tranquille. S'ils possédaient souvent le ballon, ils n'étaient pas à l'abri d'une petite frayeur avec la tête de Vargas sur le poteau de Maignan (50e). Heureusement, Kolo Muani était dans un grand soir. Il perforait la défense chilienne sur le côté droit français avant de servir Giroud pour un but facile. Une réalisation d'autant plus importante que Osorio venait fusiller Maignan d'une superbe frappe croisée de l'extérieur de la surface. La France s'imposait 3-2, sans totalement convaincre mais en proposant bien plus de jeu que samedi soir.