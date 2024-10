Mbappé en Suède, il balance d'autres internationaux

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'escapade de Kylian Mbappé en Suède a fait couler beaucoup d'encre, la star française du Real Madrid étant évidemment une tête d'affiche. Mais il n'est pas le seul à avoir zappé les Bleus pour prendre un peu de bon temps.

La presse suédoise a mis à mal la volonté de Kylian Mbappé d'effectuer un bref séjour de 48 heures à Stockholm, le quotidien diffusant des photos du joueur du Real Madrid et de l'équipe de France en goguette dans la capitale. Forcément, compte tenu de son absence avec les Bleus pour les deux matchs de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique afin de se reposer un peu, cela a fait du bruit, et relancé les rumeurs sur une certaine rupture entre le champion du monde 2018 et la France.

Alors qu'il a été copieusement sifflé avec le Real Madrid à Lille, et que les supporters du PSG ne ratent pas une occasion, Kylian Mbappé vit une relation compliquée dans son pays. Et cette sortie en Suède a envenimé les choses. Pourtant, Vincent Duluc révèle ce samedi, que lors du dernier rassemblement de l'équipe de France en septembre, d'autres internationaux avaient déclaré forfait et en avaient profité pour voyager et prendre du bon temps, sans que cela fasse scandale.

Mbappé n'est pas le seul à faire cela

« Chaque salarié fait ce qu'il veut de ses jours de repos, et il y a longtemps que les grands joueurs évoluant en Europe se déplacent en jet privé à tout moment, selon n'importe quel prétexte, une soirée, un resto, une femme, un rendez-vous chez le coiffeur, deux jours à Dubaï, comme certains internationaux qui avaient déclaré forfait, en septembre », écrit le journaliste de L'Equipe sans en dire plus afin de ne pas mettre ces joueurs dans la sauce. Mais plusieurs sources confirment que Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France n'en veulent pas du tout à Kylian Mbappé, estimant que ce dernier faisait ce qu'il voulait de sa vie et que probablement il avait actuellement besoin de respirer un peu après un été marqué par son transfert au Real Madrid consécutivement à une saison compliquée au PSG. A voir si le grand public va être aussi philosophe avec celui qui en décembre 2022, après la finale France-Argentine était la personnalité la plus populaire dans notre pays.