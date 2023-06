Mbappé Ballon d'Or, il est mort de rire

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après la victoire contre la Grèce (1-0) lundi, en éliminatoires de l’Euro 2024, Kylian Mbappé s’est déclaré candidat pour le prochain Ballon d’Or. L’attaquant de l’équipe de France et du Paris Saint-Germain croit en ses chances, même si certains concurrents semblent mieux placés.

La saison terminée, on peut déjà identifier les favoris du prochain Ballon d’Or. Au même titre que l’Argentin Lionel Messi, vainqueur et meilleur joueur du Mondial 2022, Erling Haaland a de grandes chances de soulever le trophée grâce au triplé de Manchester City et à ses incroyables statistiques.

Mbappé se voit Ballon d'Or

A priori, Kylian Mbappé, malgré la finale disputée et ses performances remarquées au Qatar, ne devrait pas rivaliser dans l’esprit des journalistes votants. C’est pourtant bien l’ambition de l'international français. « Avec les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine, quelqu’un qui a été impactant, je pense que je corresponds à ces critères, osait l'attaquant du Paris Saint-Germain lundi soir sur TF1. Donc, je dirais oui, mais on verra. Ce sont les gens qui votent, mais je suis toujours optimiste. »

#Mbappe Ballon d'Or France Football ?



🗣️ "Je ne vois pas comment il peut prétendre à la victoire finale."



L'argumentaire de notre président à vie de l'#EDS, @DidierRoustan ⚽️🏆 pic.twitter.com/ln5RmUv3Pb — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) June 20, 2023

De son côté, le journaliste Didier Roustan ne croit pas au sacre de Kylian Mbappé, notamment à cause du calendrier de cette saison particulière. « Pour moi, il ne peut pas être candidat à la victoire, a tranché le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il a marqué les esprits avec la Coupe du monde, mais la Coupe du monde est très, très loin. Ce qui est exceptionnel parce qu'elle est normalement quatre mois auparavant. Elle joue en général un grand rôle pour l'attribution du Ballon d'Or. »

« Mais pas de bol pour lui, elle est loin et il y a un joueur qui a beaucoup plus marqué les esprits que lui. Il l'a gagnée, et il a eu une influence dans le jeu, au-delà de marquer des buts et de faire des passes décisives. Eliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et dans un championnat qui n'est pas très médiatique comme la France, "brûler la rétine"… Je ne vois pas comment il peut prétendre à la victoire finale », a conclu Didier Roustan, prêt à couronner Lionel Messi pour la huitième fois.