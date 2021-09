Match nul contre la Bosnie, deux joueurs accusés

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Pour sa rentrée, l’équipe de France a été très loin de présenter son meilleur visage face à la Bosnie, avec un match nul 1-1.

Dès la composition de départ, en dehors d’une ligne attaque composée de Benzema, Griezmann et Mbappé, il y avait des absents de marque. Cela aurait pu suffire pour dominer une équipe de Bosnie que les Tricolores avaient battu au match aller. Au lieu de cela, les Français ont clairement peiné, dans le jeu et dans la justesse technique. Premier accusé de ce match nul 1-1 peu glorieux même s’il n’est pas dramatique dans la course à la qualification, Thomas Lemar. Sorti à la mi-temps, le milieu de l’Atlético de Madrid n’a pas du tout pesé sur le jeu, et forcément sa passe latérale qui a lancé la Bosnie vers l’ouverture du score lui a été fatale.

Thomas Lemar et Jules Koundé hors du coup

Didier Deschamps ne semble pas lui avoir pardonné, et L’Equipe non plus puisque le quotidien sportif lui colle la note de 2 avec ce commentaire lapidaire. « Un naufrage. Incapable de donner une impulsion au jeu, il a multiplié les pertes de balle sans même être sous pression. L'une d'entre elles, plein axe, provoquera l'ouverture du score bosniaque (36e). Sorti à la pause », a balancé L’Equipe, alors que Thomas Lemar s’était montré plus en vue lors de ses dernières sorties en Bleu. Pour l’ancien monégasque, il sera difficile d’aller rechercher du temps de jeu dans les prochains matchs, du moins comme titulaire, même si les absences dans l’entrejeu peuvent le sauver.

🇫🇷 Match très compliqué pour Thomas Lemar ce soir. Il a été remplacé à la mi-temps. pic.twitter.com/pLcC6xFTzk — Atlético France (@Atletico_Fra) September 1, 2021

Autre joueur décevant, il s’agit de Jules Koundé. Annoncé tout proche de Chelsea la veille, le défenseur de Séville a vu son club s’opposer à son départ, et il était peut-être chamboulé. En tout cas, comme lors de ses dernières sorties avec la France, l’ancien bordelais n’a pas été très inspiré. Et cela sans parler de son tacle qui lui a valu un carton rouge logique, pour un ballon à gratter sur la ligne de but adversaire, près du poteau de corner. Résultat, il récolte un 3 sur 10 et ce commentaire gratiné. « Comment peut-il tacler de cette manière sur une phase aussi anodine (50e) ? Son expulsion, très logique, plombe son match », a fait savoir le quotidien sportif, pour qui la moyenne de l’équipe n’atteint pas 5/10, même si Kylian Mbappé a hérité de la meilleure note, à savoir 6.