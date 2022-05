Martin Terrier en Bleus, le juge Thierry Henry livre son verdict

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

En grande forme avec le Stade Rennais, Martin Terrier a inscrit 21 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Martin Terrier revit au Stade Rennais après avoir vécu des moments plus difficiles à l’Olympique Lyonnais. Dans un club à sa mesure, l’ancien Strasbourgeois s’éclate aux côtés de Gaëtan Laborde ou encore de Lovro Majer et de Benjamin Bourigeaud. En toute logique, son nom commence à circuler pour intégrer l’Equipe de France. Une éventuelle convocation de Martin Terrier chez les Bleus ne serait en tout cas pas un scandale selon Thierry Henry, très bien placé pour évoquer le sujet. Sur l’antenne de Prime Video, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France a estimé que certains avaient intégrer l’Equipe de France pour moins que cela même si pour lui, Martin Terrier ne s’impose pas encore comme une évidence aux yeux de Didier Deschamps. Au buteur de Rennes de continuer à travailler pour que cela soit bientôt le cas.

Thierry Henry encourage Martin Terrier

« On a vu des joueurs aller en équipe de France ou dans d’autres sélections en faisant moins que cela. Il y a pas mal de joueurs en sélection, ce n’est pas facile pour DD (ndlr : Didier Dechamps, sélectionneur des Bleus). Est-ce que ce serait mérité ? J’aimerais plus dire que s’il y a va, ce ne serait pas démérité. Il y a une petite différence. J’aime beaucoup ce joueur. En tout cas, bravo pour ce qu’il fait cette saison même si elle n’est pas encore finie. Le nombre de buts qu’il a marqués, personne n’aurait dit ça en début de saison, même lui. Il faut qu’il travaille sur le fait qu’il est trop inverti et que cela pourrait lui desservir quand il jouera en Equipe de France ou dans un plus grand club dans un vestiaire de grands joueurs » a estimé Thierry Henry alors que de son côté, Martin Terrier a confié dans une interview à Prime Video qu’il ne se focalisait pas sur l’Equipe de France et qu’il souhaitait continuer de travailler pour aider le Stade Rennais à atteindre ses objectifs. Un discours plein de sagesse que Didier Deschamps appréciera, en attendant de convoquer, ou pas, le buteur rennais.