Les Bleus souffrent, l’UNFP vole à leur secours

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Après une saison chargée, les joueurs de l’équipe de France se retrouvent au cœur d’un rassemblement avec quatre matchs de Ligue des Nations au programme. Un calendrier dénoncé par la FFF, mais aussi par l’UNFP.

Connus pour leur état d’esprit irréprochable, des joueurs comme Kevin De Bruyne et Bernardo Silva ont publiquement critiqué le calendrier. C’est dire à quel point l’enchaînement des matchs devient insoutenable pour les acteurs. Et pour cause, après une saison déjà chargée, de nombreux internationaux européens, y compris les Bleus, ont été convoqués pour quatre matchs supplémentaires en Ligue des Nations, le tout en moins de deux semaines. C’en est trop pour l’UNFP qui a poussé un coup de gueule.

Kevin De Bruyne sur la reprise de la Ligue des Nations 🙄



« Je n'ai pas vraiment hâte car pour moi la Ligue des Nations n'a aucune importance. Ce sont des matchs amicaux. En plus, tout le monde a joué une saison longue et difficile. »



(CP) pic.twitter.com/VnJiKaZsZH — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 29, 2022

« L’avis est unanime, les joueurs sont éreintés, usés par une interminable saison, des matchs tous les trois jours de plus en plus fréquents et des périodes internationales- toujours plus longues- qui ne font qu’aggraver la situation, s’est plaint le syndicat des joueurs français. A quel moment les instances internationales (FIFA et UEFA) vont-elles prendre en compte sérieusement la santé des joueurs et l’ériger en priorité absolue ? Le manque de repos, de récupération et de régénération physique et mentale est criant. C’est aussi flagrant devant nos télévisions qu’une cicatrice sur un genou opéré. »

Le calendrier alourdi a même alerté la Fédération Française de Football. Du coup, l’UNFP se réjouit de la sortie médiatique du président Noël Le Graët, contre ce qu’elle appelle une « course folle vers le toujours plus de compétitions et le toujours plus de profits en dépit du bon sens et de la santé des principaux acteurs, les joueurs, dont elles ont aussi la pleine responsabilité. » A noter que l’UNFP collabore sur ce sujet avec la Fifpro, le syndicat mondial des footballeurs pros qui a organisé un sondage auprès de 1055 joueurs, 92 entraîneurs et membres de staffs techniques.

L’avertissement des joueurs

Résultat, « 72% des joueurs internationaux ont disputé plus de 55 matchs cette saison », peut-on lire dans le communiqué de l’UNFP. « La majorité des joueurs et encadrant interrogés a mis en avant la nécessité de diminuer le nombre de rencontres sur une saison, sous peine de perdre en qualité de jeu. La Ligue des Nations poussive, qui augmente de surcroît le risque de blessure grave pour les joueurs, en est la meilleure des preuves. (…) Plus que des aménagements, une refonte en profondeur et des solutions collectives doivent être trouvées pour assurer la protection de la santé des joueurs et accorder des périodes de repos total plus longues », a réclamé le syndicat français.