Les Bleus au Qatar, Adil Rami appelé à la rescousse

Par Guillaume Conte

L'équipe de France espère bien prolonger son séjour au Qatar un maximum. Pour cela, l'ambiance au sein du groupe est vital, assure le spécialiste en la matière qu'est Adil Rami.

Malgré une liste de 26 joueurs, Didier Deschamps a été obligé de renouveler largement son équipe de France par rapport au sacre de 2018. Tout d’abord, plus de quatre ans ont passé et certains éléments n’ont plus le niveau ou ont raccroché, comme Blaise Matuidi. Ce n’est pas encore le cas d’Adil Rami, qui termine sa carrière du côté de Troyes, mais est toujours présent dans le coeur des Bleus. S’il n’est plus aussi performant sur le terrain, le super remplaçant de l’équipe de France, qui était le seul joueur de champ à ne pas avoir disputé une seule minute en Russie, a conservé l’image d’un trublion positif pour le groupe et le moral des troupes. Vital quand des joueurs sont enfermés ensemble pendant plus d’un mois. Désormais consultant sur TF1 pendant la compétition au Qatar, Adil Rami ne se prive pas pour se lâcher, et il confie avec beaucoup d’humour et d’autodérision qu’il manque beaucoup aux joueurs de Didier Deschamps.

Les Bleus ont besoin de Rami

"J'espère les croiser (...) La Belgique ne m'a pas impressionné"



Adil Rami aimerait que les Bleus retrouvent la Belgique plus tard dans la compétition



Au détour d’un portrait sur Marcus Thuram, qui risque d’avoir un temps de jeu très limité mais qui apporte beaucoup de bonne humeur et de peps, Adil Rami a livré l’importance des éléments secondaires pour l’ambiance du groupe. « Bien sûr que c’est important. Je ne veux pas trop m’avancer car je ne le connais pas, mais avec ce que je vois, dans ses yeux je vois beaucoup de gentillesse et de sincérité, et qu’il est content d’être là. C’est important d’avoir de bonnes ondes, et de la bonne énergie. Avec tous les retours que j’ai dans l’équipe de France, c’est qu’il y a une très belle ambiance, tout le monde est content et surtout, encore plus important, c’est que l’équipe est unie. Et puis je leur manque, énormément. Ils ont besoin que je leur raconte des histoires, et m’ont demandé que je me laisse pousser la moustache », a livré Adil Rami, dans une vieille tradition dans le monde du football, qui veut que l’on ne se rase pas tant qu’on est encore en course dans une compétition. En tout cas, le champion du monde 2018 l’assure, le groupe vit bien. A distance, l'ancien défenseur de l'OM et du LOSC y participe un peu.