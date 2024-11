Les Antilles abandonnées, Wendie Renard écœurée

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

La situation économique aux Antilles ne cesse de se dégrader depuis des mois maintenant. Des athlètes de la région n'en peuvent plus et ont décidé de prendre la parole.

Depuis quelques mois maintenant, les habitants des Antilles doivent faire face à une inflation record. Le prix de la nourriture et même des matières premières devient beaucoup trop important pour la région. Les populations locales demandent à l'Etat français d'intervenir afin de changer les choses. Mais force est de constater que peu de choses se produisent. De quoi faire réagir certains athlètes de haut niveau, qui veulent profiter de leur statut pour faire avancer le processus d'aides. Après Teddy Riner, Wendie Renard vient de prendre la parole, attristée et exaspérée par la situation aux Antilles.

Wendie Renard n'en peut plus

Lors d'une interview accordée à Ouest France, la joueuse de l'équipe de France a en effet indiqué : « Je suis attristée de voir qu’on est obligé de manifester pacifiquement pour réclamer un dû qui devrait être logique. C’est un mouvement légitime. Le peuple antillais et celui des DOM-TOM de manière générale souffrent énormément de la vie chère. (...) Pourquoi enfoncer ainsi la tête des Antillais ? Pourquoi en profiter ? Je ne comprends pas… C'est ahurissant. Parfois on se demande si on est vraiment Français… C'est dur de se poser cette question. Il faudrait une loi pour une meilleure compréhension et un meilleur traitement de la vie des gens dans les DOM-TOM ».

En Martinique, son île natale, Renard a elle-même pu faire face aux problèmes des prix : « Le chariot n'est pas plein quand on fait les courses. On hésite entre acheter une belle viande ou un morceau de morue. Je constate que des produits basiques sont extrêmement chers. Même des produits de première nécessité, ceux pour manger. C'est incroyable… Depuis des années, le peuple antillais souffre en silence. Je sais ce que c'est. Je vois parfois ma propre famille galérer. Il m'est déjà arrivé d'envoyer des colis à mes proches ». A noter que le samedi 26 octobre, les députés ont adopté une disposition proposée par le gouvernement visant à exempter de TVA, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, une liste de produits de première nécessité à partir du 1er janvier 2025. Une mesure déjà appliquée en Guyane et à Mayotte.