Le PSG c'est la France, Deschamps remercie Luis Enrique

Ce lundi, l'équipe de France se retrouve à Clairefontaine pour préparer deux rencontres face à l'Irlande et l'Allemagne. L'occasion pour Didier Deschamps de mettre les choses au clair sur certains sujets.

En équipe de France, tout va bien ces derniers temps. Didier Deschamps a réussi à relancer la dynamique après la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le groupe du sélectionneur des Bleus veut bien faire et se donner toutes les chances d'aller remporter l'Euro 2024 en Allemagne à la fin de la saison. Pour ce faire, Didier Deschamps sait qu'il doit encore mettre des choses au point et que la route sera longue. Bonne chose néanmoins pour lui et les vice-champions du monde, le fait que l'attaque qui compose les Bleus, à savoir Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, évolue désormais dans le même club au PSG.

Deschamps fait confiance au PSG

Présent en conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps s'est exprimé sur le sujet, voulant rassurer et même être confiant pour la suite des opérations. « ll y a des repères, des automatismes, des positionnements qu'ils ont, vont peaufiner en club. Se côtoyer quotidiennement à l'entraînement leur permettra d'améliorer leur relation, d'avoir des repères plus importants. Après, en club et en sélection, ils peuvent jouer différemment. Je ne vois que du positif à ce qu'ils se retrouvent régulièrement en club », a notamment précisé le sélectionneur de l'équipe de France, qui sait que Luis Enrique voudra tirer le meilleur de ses joueurs. Ceci étant, Didier Deschamps sera très alerte sur la cohésion dans son groupe. Avant l'Euro 2024, rien ne semble figé concernant l'attaque de l'équipe de France, même si Kylian Mbappé est indiscutable et déjà indispensable. Les rencontres contre l'Irlande (7 septembre) et l'Allemagne (12 septembre) devront être disputées avec le plus de sérieux possible.