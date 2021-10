Le malaise Benjamin Pavard, sa colère en finale s'explique

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le niveau de Benjamin Pavard dans le système de Didier Deschamps pose question chez les Bleus.

Révélation de la Coupe du monde 2018, où personne ne l’attendait à un poste inhabituel pour lui, Benjamin Pavard a été pendant des mois le héros inattendu de l’équipe de France. Ses prestations solides en Russie et son but de légende face à l’Argentine, le plus beau du tournoi, lui ont valu des années de tranquillité en équipe de France. Ce n’est plus le cas. Le côté droit de la défense est vu comme le point faible des Bleus, et le changement tactique l’emmenant dans le couloir droit à un poste de piston ne lui permet pas de s’exprimer pleinement. Benjamin Pavard n’a pas l’activité ni la présence offensive d’un Théo Hernandez, et il a même du mal à se situer défensivement sur certaines actions, comme ce fut le cas lors de la première période face à la Belgique.

Pogba quand il voit Pavard dans la liste des 23 à chaque trêve internationale pic.twitter.com/JKLisEvPTZ — L'interiste ⭐⭐ (@L_interiste_) October 10, 2021

Pogba lassé par Pavard ?

Résultat, selon L’Equipe, le vestiaire commencerait à grogner. Si Benjamin Pavard a été vu aussi énervé en train de jeter une bouteille au sol lors de sa sortie face à l’Espagne, c’est parce que Paul Pogba l’avait sérieusement enguirlandé à la pause, notamment sur son manque de mobilité. Didier Deschamps avait beau tenter de calmer les choses, le lien est brisé et L’Equipe affirme que certains de ses coéquipiers doutent sérieusement de ses capacités pour évoluer à ce poste. Et comme le 3-4-3 semble amené à durer aux yeux du sélectionneur, le vent pourrait rapidement tourner.

View this post on Instagram Une publication partagée par Benjamin Pavard (@benpavard21)

Toutefois, Benjamin Pavard possède un atout sérieux dans sa manche, à savoir que la concurrence n’est pas folle à droite. Léo Dubois marque souvent des points mais semble encore un peu juste pour être titulaire au niveau international, et les Espoirs attendent encore leur chance derrière avec un train de retard.