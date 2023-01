Le Graët sur la touche, Philippe Diallo assure l'intérim

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a tiré les conclusions qui s'imposaient et Noël Le Graët est mis en retrait de la présidence de la FFF. Philippe Diallo va assurer l'intérim.

« Je sais que, en ce qui me concerne, le statu quo n’est pas une option. J'espère que mes camarades ont conscience de l'environnement et des enjeux qui sont ceux du football français. » En entrant dans les locaux de la FFF, ce mercredi matin, Vincent Labrune avait été clair, le président de la LFP refusait de voir Noël Le Graët rester aux commandes de la Fédération après ses propos sur Zinedine Zidane et différents problèmes graves.

Foot: Noël Le Graët mis en retrait, Philippe Diallo assurera l'intérim à la FFF (membre du Comité exécutif) #AFP pic.twitter.com/FLet9qRcIU — Agence France-Presse (@afpfr) January 11, 2023

Et même si les choses ne sont pas d’une clarté absolue, le patron de la Ligue a été entendu, tout comme une immense majorité de personnes, puisque depuis quelques minutes, c’est Philippe Diallo, vice-président de la 3F, qui a remplacé Noël Le Graët. Agé de 59 ans et même s'il n’est pas considéré comme un candidat de rêve par le foot professionnel, l'ancien directeur général du syndicat des clubs était promis à jouer de ce rôle. De fait, il va assurer l’intérim, puisqu’une décision définitive concernant la direction de la Fédération Française de Football sera prise une fois que l’audit réalisé à la demande du ministère des Sports soit officiellement communiqué, à priori d’ici la fin du mois de janvier. En attendant, Noël Le Graët n'a pas été viré de ses fonctions, et certains problèmes ont été rangés sous le tapis en attendant plus tard.