France : Faux maillots deux étoiles pour les Bleus, Nike (encore) accusé...

Dans : Equipe de France.

Ceux qui ont essayé depuis juillet dernier d'acheter un vrai maillot deux étoiles de l'équipe de France l'ont constaté, il est toujours aussi difficile d'avoir l'honneur d'acheter pour 85 euros la tunique portée par Kylian Mbappé et ses coéquipiers depuis la victoire au Mondial. Ce dimanche, sur le site de la FFF, on annonce une disponibilité pour le 22 mai pour le maillot domicile, mais sans que cela soit garanti. Et selon le JDD, cette pénurie témoigne de l'incroyable fiasco de la commercialisation de ce maillot fabriqué par Nike, le partenaire de la Fédération Française de Football. Car depuis le succès en finale de l'équipe de France, ce sont seulement 160.000 tuniques deux étoiles qui ont été livrés par l'équipementier américain, là où Adidas en avait vendu 600.000 en six mois après 1998 et 3 millions en Allemagne après la victoire de la Mannschaft en 2014.

Pire encore, le Journal du Dimanche fait cette révélation proprement sidérante. « L’équipe de France est elle-même victime de la pénurie. Dans l’impossibilité de parer ses champions du monde, la Fédération fait appel à une société de flocage afin de broder une deuxième étoile. Les Bleus ont ainsi joué certains matches avec de faux maillots deux étoiles ! », affirme l'hebdo, qui rappelle que Nike fait fabriquer ces maillots en Thaïlande. Selon un spécialiste du marketing sportif, si l'équipementier américain a connu ce bug, c'est tout simplement que le marché français ne représente finalement pas grand-chose pour lui et que si le Brésil avait gagné, alors jamais une telle situation n'aurait été vécue.