LDN : La France retombe de très haut aux Pays-Bas...

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

De Kuip, Feyenoord.

Pays-Bas - France : 2-0.

Buts : Wijnaldum (44e) et Memphis Depay (95e sp) pour les Pays-Bas.

Pour son dernier match officiel de l'année, l'équipe de France a logiquement retrouvé le chemin de la défaite face aux Pays-Bas (0-2). De quoi remettre en cause sa qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations.

Suite à un nul et deux victoires contre les Pays-Bas et l'Allemagne, la France n'avait plus qu'à assurer le coup en terres néerlandaises. Mais malgré des occasions de Griezmann (10e) et de Pavard (28e), les Bleus concédaient logiquement l'ouverture du score juste avant la mi-temps. Puisque Wijnaldum trompait Lloris à bout portant, après un bel arrêt du gardien tricolore sur un tir de Babel (1-0 à la 44e). Au retour des vestiaires, les Pays-Bas poussaient pour faire le break, mais Lloris veillait bien au grain avec une double parade face à Dumfries (62e), de beaux arrêts contre Memphis (73e, 75e) et une horizontale devant De Jong (94e)... Ce qui ne suffisait pas aux hommes de Deschamps, qui encaissaient finalement un penalty de Depay obtenu pour une faute de Sissoko (0-2 à la 95e). La première chute depuis le titre de champion du monde (0-2)...

Toujours leader du Groupe 1 de la Ligue A avec un point d'avance, la France n'a désormais plus son destin en main, alors qu'un nul ou une victoire suffisait. Puisqu'en ne perdant pas face à une Allemagne déjà reléguée en Ligue B lundi prochain, les Néerlandais, qui n'avaient plus battu la France depuis dix ans, pourraient se qualifier pour le Final Four de juin prochain.