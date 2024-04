CdF ‍: Lacazette porte l'OL jusqu'en finale ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, demi-finale

Groupama Stadium

OL-Valenciennes 3-0

Buts : Lacazette (51e sur pen., 57e), Orban (75e)

Bien aidé par un Alexandre Lacazette retrouvé, l'OL a nettement dominé Valenciennes 3-0. Les Lyonnais retrouvent la finale de la coupe de France 12 ans après.

Une formalité ou la plus grande désillusion de l'histoire de l'OL. Jouer en demi-finale, à domicile, contre Valenciennes dernier de Ligue 2 c'était presque gagné sur le papier pour les Lyonnais. Pourtant, l'OL se montrait bien emprunté en première période. Conscients d'être favoris, les Lyonnais semblaient jouer la peur au ventre face à un VAFC bien organisé défensivement. Les occasions lyonnaises étaient rares. On pouvait signaler une belle frappe enveloppée de Benrahma, arrêtée par Louchet, et un centre vicieux de Tagliafico détourné sur son poteau par le portier nordiste. L'OL se faisait même une grosse frayeur en concédant un but de Doucouré en contre (38e), lequel était refusé avec l'aide du VAR pour un croc en jambe de Knockaert sur O'Brien.

Toujours accroché par Valenciennes, l'OL bénéficiait d'un penalty en début de seconde période. Cuffaut écartait du bras Lacazette et Mme Frappart considérait que c'était une faute. Elle confirmait sa décision après appel du VAR. Le capitaine lyonnais fusillait Louchet d'une frappe en pleine lucarne pour ouvrir le score. Lacazette assommait Valenciennes en s'offrant un doublé dans la foulée avec un superbe but d'attaquant. Malgré quelques tentatives nordistes, l'affaire était entendue pour l'OL. Orban, entré à la place de Lacazette, venait tripler la mise après un caviar de Cherki devant le but vide. L'OL s'imposait 3-0 pour atteindre sa 9e finale de coupe de France, la première depuis 2012. L'OL retrouvera le PSG ou Rennes à Lille.