La polémique Benzema, Deschamps n'est qu'un lâche accuse Dugarry

Les relations entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps ne risquent pas de s’améliorer avec la dernière sortie de l’ancien attaquant sur RMC.

Dans la polémique née des propos de Noël Le Graët sur la fin de carrière de Karim Benzema qu’il s’est permis d’annoncer, le président de la FFF est dans son bon droit selon « Duga ». C’est aussi le cas de Karim Benzema, qui a bien évidemment le droit de penser qu’il est toujours sélectionnante et qu’il n’a rien fait de mal, du moins pouvant justifier une telle mise à l’écart. Mais en revanche, Didier Deschamps est coupable de… ne pas parler encore de ce dossier auquel il doit répondre depuis plusieurs années désormais. Mais pour Dugarry, le sélectionneur national n’a pas été correct dans cette affaire.



« La discussion entre le président Le Graët, Deschamps et Benzema n'a jamais eu lieu, sauf par déclarations interposées. Benzema et Deschamps ont leur fierté. Aucun des deux n’a voulu faire le premier pas. Benzema ne veut pas s'excuser car il estime que sa phrase n’a aucun sens négatif. Après, je comprends les deux prises de position. Le président Le Graët ferme la porte définitivement car il veut protéger le groupe France, Deschamps et Giroud. Pour éviter les débats et les polémiques. Je trouve cette sortie compréhensible, même si c’est désastreux pour Benzema. Et je comprends aussi la réponse de Benzema. Il est frustré, car Le Graët ne devait pas s’occuper de la sélection. La seule position que je ne comprends pas, c'est celle de Deschamps. Il n’a jamais répondu. Il a fait intervenir Le Graët dans ce dossier… Les choses ne sont pas claires. Il n’y a pas eu de courage et d'honnêteté dans ce dossier. Le silence de Deschamps me pose problème… », a livré le consultant de RMC, qui rêverait de voir Didier Deschamps s’épancher sur le cas de Karim Benzema alors qu’il ne l’a pas convoqué depuis plus de quatre ans. C’est pas gagné.