La France sans Mbappé, c'est dramatique

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A trois jours du choc entre le PSG et Monaco en Ligue 1, Didier Deschamps a pris la décision de laisser Kylian Mbappé au repos lors du match entre l’Equipe de France et la Grèce mardi soir (2-2).

Remplaçant au coup d’envoi, Kylian Mbappé est entré peu après l’heure de jeu, lorsque l’Equipe de France a concédé le deuxième but grec. L’attaquant du Paris Saint-Germain aurait d’ailleurs pu être le héros des Bleus sur la dernière action du match mais sa lourde frappe du pied droit a été détournée en corner par Odysséas Vlachodimos. Pour cette rencontre, Didier Deschamps avait décidé d’écouter les sensations de son joueur, lequel se sentait fatigué et a estimé qu’il avait besoin d’un peu de repos.

Titulaire en lieu et place de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani a marqué le but de l’ouverture du score, sans pour autant donner l’impression de saisir pleinement sa chance et de marquer des points. Une statistique révélée par le compte @StatsKMbappe est d’ailleurs terriblement parlante sur la Mbappé-dépendance des Bleus. Sur les trois derniers matchs démarrés avec l’attaquant du PSG sur le banc des remplaçants, l’Equipe de France n’a jamais gagné : une défaite contre la Tunisie à la Coupe du monde, une défaite en Allemagne en match amical au mois de septembre et un match nul contre la Grèce mardi soir en match de qualification à l’Euro 2024.

La France ne sait pas gagner sans Mbappé

Des statistiques qui prouvent à quel point l’équipe de Didier Deschamps ne peut pas se passer de Kylian Mbappé, peu importe le niveau de l’adversaire. Et ce ne sont pas les prestations de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé face à la Grèce qui vont faire penser à Didier Deschamps qu’il peut faire sans son arme fatale sur le plan offensif. A quelques mois de l’Euro en Allemagne, le constat est en tout cas très clair. Pour le moment, la France est redoutable… à condition de compter Kylian Mbappé dans ses rangs. Aux autres joueurs lorsqu'ils en ont l'occasion de prouver qu'ils peuvent également suppléer le capitaine tricolore quand celui-ci est au repos. Ce qui n'est pas le cas pour le moment.