EdF ‍: Olivier Giroud ou un Lyonnais, Deschamps a tranché en 5 secondes

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé contre Valenciennes mardi en Coupe de France, Alexandre Lacazette réalise une nouvelle saison pleine avec l’OL, qui laisse penser qu’il pourrait encore être utile à l’Equipe de France.

Alors que l’Euro et les Jeux Olympiques se profilent, il n’est pas interdit de revoir Alexandre Lacazette sous le maillot de l’Equipe de France. On imagine assez mal Didier Deschamps le rappeler mais Thierry Henry serait sans doute heureux de compter un tel buteur dans son équipe rajeunie pour les Jeux Olympiques. La question risque de se poser dans les semaines à venir, d’autant qu’il sera difficile pour la FFF de convaincre les clubs de Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann, de les libérer pour les JO après avoir disputé l’Euro. Dans le podcast « After Lyon » sur RMC, l’ancien gardien de l'Olympique Lyonnais et ex-coach de Valenciennes, Nicolas Rabuel, a évoqué la situation d’Alexandre Lacazette. Selon lui, son absence en Equipe de France n’est pas tellement une question de niveau mais davantage de profil. Il estime que le capitaine lyonnais est dans un style trop proche de celui d’Olivier Giroud pour espérer une convocation de Didier Deschamps pour l’Euro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Selon moi, Lacazette a clairement le niveau de l’Equipe de France, il l’a démontré, de la même manière qu’il l’avait démontré les années précédentes. Mais si on pousse la réflexion plus loin, si on compare avec Kolo Muani ou Thuram, ce n’est pas du tout le même profil. Lacazette est un profil de joueur dans l’entrejeu, point d’appui alors que les deux autres sont des joueurs de profondeur. Si on va sur l’aspect sportif, Deschamps préfère avoir des joueurs de transition et d’attaque rapide. Si on doit aller comparer et se demander s’il y a une place pour Lacazette en Equipe de France, ce serait à la place de Giroud. Mais quid de Giroud ? On sait l’importance que Didier Deschamps accorde à l’esprit du groupe, au fait d’avoir vécu des choses ensemble. Giroud est dans le groupe depuis longtemps donc la réflexion se pose mais je pense que le débat ne sera même pas mis sur la table » a lancé Nicolas Rabuel, pour qui Alexandre Lacazette est en réalité en concurrence avec Olivier Giroud, et non pas avec Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani en Equipe de France. Ce qui rend de fait très compliqué l’hypothèse de le revoir sous le maillot tricolore, tant l’attaquant de l’AC Milan est indiscutable.