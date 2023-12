La France maltraite Karim Benzema, cette injustice le dégoûte

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le cas de Karim Benzema est toujours aussi délicat, tant il divise en France. Une situation que ne comprend pas un cadre de Didier Deschamps chez les Bleus, et pour qui il serait temps de prendre soin de l'attaquant français.

L’équipe de France a facilement validé son billet pour l’Euro 2024. Et cette campagne parfaite a été réalisée dans la foulée d’une Coupe du monde 2022 convaincante, preuve que Didier Deschamps a su gérer le renouvellement de son effectif du mieux possible. Toutes ces performances ont été réalisées sans Karim Benzema, qui a annoncé sa retraite internationale en même temps qu’il a été privé de Coupe du monde en raison d’une blessure. La cicatrice est toujours ouverte en France, et les camps s’opposent pour d’un côté dénoncer l’énorme gâchis de ne pas avoir su utiliser l’un des meilleurs attaquants de ce siècle, et de l’autre le fait que KB9 n’ait jamais réussi à trouver sa place et à apporter autant qu’il l’aurait du chez les Bleus.

En conséquence, l’image de Karim Benzema est souvent brouillée en France, avec aussi son implication dans des affaires extra-sportives qui n’ont pas aidé le grand public à le soutenir totalement. Néanmoins, ce statut de quasi paria dérange au sein de l’équipe de France. C’est Kingsley Coman en personne qui s’en émeut, et cela ne vient donc pas de n’importe qui. En effet, le joueur du Bayern Munich est de tous les combats de Didier Deschamps, même s’il n’est pas toujours un titulaire indiscutable sur son aile droite, ou son couloir.

Toujours du négatif autour de Benzema

Néanmoins, il a un certain poids, et pour le joueur formé au PSG, l’acharnement contre Benzema est tout de même dérangeant. « Je ne comprends pas pourquoi Karim Benzema est autant critiqué. On essaye vraiment de ramener plus de négatif autour de lui alors qu’on devrait vraiment ramener que du positif pour tout ce qu’il a fait pour le football », a livré Coman, qui tient à rappeler que la France devrait être derrière son Ballon d’Or 2022. Mais ce dernier fait plus souvent l’actualité pour l’utilisation de nom à des fins politiques ou pour sa relation chaotique avec Didier Deschamps, que pour ses performances au sommet avec le Real Madrid ces dernières années, avant son départ en Arabie saoudite.

Une preuve en tout cas que le sujet KB9 n’est pas anodin en équipe de France, qui possède un potentiel offensif hors norme, mais où le nom de Benzema a souvent été considéré comme tabou. Et nul doute qu’il ne faut pas attendre de Didier Deschamps un commentaire sur ce sujet, lui qui estime avoir tout bien fait dans le traitement de l’attaquant formé à l’OL, et a depuis longtemps tourné la page de cette collaboration qui ressemble tout de même à un énorme gâchis.