La France logera au Al Messila Resort pendant le Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Après avoir visité plusieurs établissement entre ce jeudi et ce vendredi, Didier Deschamps et la délégation tricolore ont choisi leur lieu pour la Coupe du monde.

Dans cet évènement, qui sera tout le contraire du denier Euro qui se disputait sur tout le continent, les stades seront à quelques dizaines de kilomètres l’un de l’autre. Il fallait donc prendre un lieu central et en tant que championne du monde, la France avait l’un des premiers choix. Le couperet est donc tombé entre les trois établissements qui faisaient hésiter les instances tricolores. Et pendant cette Coupe du monde, les coéquipiers de Hugo Lloris éliront domicile au Al Messila Resort de Doha. Un hôtel qui était visé par les Bleus, même si la FFF a du négocier pour rentrer dans son budget prévu.

Du luxe 5 étoiles

Il s’agir d’un hôtel de luxe 5 étoiles situé au centre de la capitale du Qatar, au coeur d’un parc et non loin d’un des stades du Mondial, l’Education City Stadium. Si les premiers prix des chambres sont de 300 euros la nuit, les joueurs français occuperont des suites de luxe dans ce bâtiment volumineux qui comprend un plan d’eau extérieur et bien évidemment plusieurs piscines, centres de soins, spa et toutes les facilités à disposition pour une délégation de cet acabit. Il y a également 13.000 mètres carrés de jardin pour pouvoir se détendre les jambes. Ce sont au total 130 chambres qui seront disponibles même si Tricolores ne les récupéreront pas toutes. Toutefois, les autres chambres ne sont pas mises en vente au grand public, mais réservées à des officiels. Niveau sportif, l’hôtel est situé tout proche du stade Jassim-bin-Hamad, où évolue le club d’Al-Sadd, et qui laissera son terrain pour les entrainements des Bleus.