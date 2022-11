La France dépouillée, Deschamps en tremble déjà

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps voit les mauvaises nouvelles s’accumuler à l’approche du Mondial au Qatar. Dépouillé au milieu de terrain, le sélectionneur français a légitimement de quoi s’inquiéter devant les choix restants.

Avec N’Golo Kanté et Paul Pogba champions du monde en 2018, la France était persuadée d’avoir déjà son milieu de terrain pour la campagne au Qatar. Il n’en sera rien, les tauliers des Bleus seront absents à Doha dans trois semaines, pour le coup d’envoi d’un Mondial que les Tricolores abordent avec de nombreux doutes. Didier Deschamps prend bonne note des absents à 10 jours de l’annonce de sa liste et se retrouve désormais dans l’embarras pour son milieu de terrain. Surtout que les autres champions du monde dans ce secteur de jeu ont rendu les armes, Steven N’Zonzi, Thomas Lemar, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso ne faisant plus partie des plans.

Forcément des surprises au milieu de terrain

Un milieu Rabiot-Tchouaméni à la Coupe du monde, assez costaud selon vous ? 🇫🇷 pic.twitter.com/W4Xqvhwb1i — Actu Foot (@ActuFoot_) October 31, 2022

Dans la tempête, deux noms émergent tant ils sont au-dessus de la concurrence à l’heure actuelle. Il s’agit du Madrilène Aurélien Tchouaméni et du Turinois Adrien Rabiot. Ce seront les hommes de base de Didier Deschamps pour débuter dans le 11 type, en cas de système avec 5 défenseurs. S’il fallait en rajouter un, alors le sélectionneur national serait bien embêté. Matteo Guendouzi avec l’OM et Youssouf Fofana avec Monaco ont marqué des points récemment, mais ils ont une expérience internationale très limitée. Autant dire que, dans le groupe très élargi de Didier Deschamps pour le Mondial, il pourrait y avoir quelques surprises. L’Equipe lâche les noms de Khephren Thuram ou Maxence Caqueret, mais prendre des nouveaux venus pour une telle compétition pourrait sembler suicidaire. Les Bleus pourront toujours tenter de rappeler Jordan Veretout ou Eduardo Camavinga pour jouer les seconds couteaux. Mais une chose est sûre, au milieu de terrain, la France n’arrive pas dans sa meilleure forme à la Coupe du monde.