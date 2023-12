Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Il y a certaines défaites qui sont plus douloureuses que d'autres, le football, c'est évidemment le cas lors des grandes compétitions, comme en Coupe du monde. Celle face à l'Argentine en finale du Mondial, il y a presque un an, est encore une plaie ouverte.

Certains ont été marqués par la défaite contre l'Allemagne en 82, d'autres ont pleuré en 2006 suite au sacre de l'Italie. La nouvelle génération devra supporter la cruelle défaite contre les Argentins, le 18 décembre 2022, malgré un retournement de situation dantesque. À travers les décennies, l'équipe de France continue d'écrire les plus belles pages de son histoire dans le football, lors des titres collectifs, mais aussi pour des matchs tristement célèbres pour les Bleus. Quelques déconvenues sont plus fortes que d'autres. La dernière en date, lors du Mondial 2022 au Qatar, est très compliquée à digérer pour Cyril Linette, qui a exprimé sa frustration lors de l'émission les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Les pires champions du monde de l'histoire

🗣💬"Les défaites restent des souvenirs indélébiles. Je n'ai toujours pas digéré parce qu'il y a eu les tirs au but, des joueurs malades et un manque de classe des Argentins"



🇫🇷 Un an après la finale du Mondial perdue par la France, la plaie reste béante pour @CyrilLinette. pic.twitter.com/FbGutPfHWh — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) December 17, 2023

« Les défaites restent des souvenirs indélébiles. Je n'ai toujours pas digéré parce qu'il y a eu les tirs au but, la pire manière de perdre une finale. Je ne sais pas si l'Argentine méritait de gagner la Coupe du monde sur le global. J'aurais aussi bien voulu que l'équipe de France joue avec toutes ses armes ce jour-là. On sait tous qu'ils étaient malades. À 100%, on les aurait battus. Même si le sport, c'est la chambre et c'est logique, je n'ai jamais vu un tel manque de classe des vainqueurs, Messi compris. Les Argentins se sont comportés comme des beaufs. Quand on gagne, on a le droit d'être élégant » s'est offusqué le chroniqueur et ancien patron des sports de Canal+, visiblement encore déçu par l'issue de cette finale et du comportement des Argentins après leur victoire. Cette plaie reste ouverte malgré le beau parcours de la France il y a un an à Doha. L'avenir reste tout de même radieux pour les joueurs de Didier Deschamps.