La France a un maillon faible, Domenech balance aux Allemands

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Avant le match amical entre l’équipe de France et l’Allemagne samedi à Lyon, Raymond Domenech s’est exprimé dans la presse allemande. L’ancien sélectionneur des Bleus a notamment pointé du doigt la défense tricolore, et plus particulièrement le Bavarois Dayot Upamecano.

A quelques mois de son Euro, l’Allemagne ne présente pas les certitudes d’un favori. Le pays hôte de la compétition va tenter de se rassurer lors des matchs amicaux à venir, dont le premier face à l’équipe de France samedi soir à Lyon. De leur côté, les Bleus s’avancent avec davantage de sérénité. Du moins en ce qui concerne le secteur offensif si l’on en croit Raymond Domenech.

Upamecano jugé trop inconstant

« L'Angleterre a également ce qu'il faut pour remporter l'Euro. Il ne faut pas non plus oublier l'Italie. Mais bien sûr, la France est l'une des grandes favorites pour l'Euro, a confié l’ancien sélectionneur de l’équipe de France au média allemand TZ. Nous avons Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, et Kingsley Coman pourrait bientôt revenir. La France compte de nombreux joueurs au plus haut niveau. Mais la défense pourrait devenir un problème. On ne sait pas clairement sur qui on va compter là-bas. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dayot Upamecano (@upamecano)

Pour composer sa charnière centrale, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps fait confiance à Ibrahima Konaté et à Dayot Upamecano. Mais d'après Raymond Domenech, le défenseur central du Bayern Munich se montre trop irrégulier. « Upamecano est comme l’actuelle équipe nationale allemande, a comparé le consultant. Avec lui, on ne sait jamais quelle performance on va obtenir : parfois il est bon, parfois il n'est pas très bon, et parfois il est mauvais. Il a la "maladie" des Allemands. Il a eu par moments une bonne phase. Mais il n'est pas bon de manière constante. » En tant qu’ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, actuel sélectionneur de l'Allemagne, le sait très bien.