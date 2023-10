La FFF montre l’exemple, les Bleus s’abonnent à la SNCF

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Déterminée à améliorer sa performance sociale, la Fédération Française de Football va adopter différentes mesures. L’équipe de France sera notamment concernée puisque les hommes de Didier Deschamps devront réaliser leurs déplacements les plus courts en train.

Plus d’un an après la polémique du char à voile, la blague de Christophe Galtier est oubliée. Le monde du football accorde bien de l’importance l’écologie. Nouvel exemple avec les mesures prises par la Fédération Française de Football. L’instance tricolore a publié ce jeudi son « plan d’engagement sociétal » pour améliorer sa « performance sociale ». Et parmi les promesses faites, Philippe Diallo a annoncé que l’équipe de France A masculine, comme le font déjà les Espoirs ou les féminines, effectuera ses trajets de moins de trois heures en train.

Le président de la Fédération @PhilippeDiallo a présenté aujourd'hui le 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱'𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗙𝗙.



Il s'articule autour de 3⃣ axes majeurs 👇https://t.co/nBiOZXvGBo — FFF (@FFF) October 19, 2023

« Avec Didier Deschamps, nous allons commencer à étudier le déplacement de l'équipe de France en train, à Lyon en mars (adversaire à définir, ndlr), pour qu'elle donne le bon exemple et mette en lumière l'objectif de transition écologique, a expliqué le président de la FFF. En mars, j'espère, je souhaite, je pense que l'équipe de France fera ses déplacements en train. Nous sommes conscients de la difficulté particulière concernant l'équipe de France masculine. »

De possibles obstacles

Plusieurs aspects pourraient effectivement représenter des obstacles pour les joueurs habitués à voyager en avion. « J'ai demandé comment on peut faire, en respectant les impératifs sportifs : il y a des questions de temps de déplacement, de récupération, de sécurité, de confort des autres passagers. Il est possible de générer un attroupement et que les trains ne soient pas à l'heure », a prévenu le successeur de Noël Le Graët.

« En mars, nous avons des matchs sur le territoire français, on s'est laissé le temps avec la SNCF et les pouvoirs publics, pour étudier toutes les facettes de cette question. Notre objectif est clair : mettre en place toutes les conditions pour se déplacer en train », a conclu Philippe Diallo, conscient que les Bleus peuvent utiliser leur notoriété pour sensibiliser les Français.