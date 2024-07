L'Espagne s'offre une polémique surréaliste avant la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Equipe favorite de l’Euro au vu de ses prestations abouties, l’Espagne s’est peut-être tirée une balle dans le pied à quelques heures de la demi-finale tant attendue contre l’Equipe de France.

La tension monte en Espagne après les propos du capitaine de la sélection Alvaro Morata. Dans une interview accordée à El Mundo, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, titulaire et capitaine de Luis de la Fuente avec l’Espagne depuis le début de l’Euro, lâche une petite bombe en annonçant son probable départ de la sélection à la fin de la compétition et cela pour des raisons chocs. « En Espagne on ne respecte rien ni personne. J’ai du mal à être heureux. Il est probable que je quitte l'équipe nationale après le Championnat d’Europe. Je suis plus heureux en dehors de l'Espagne, parce que les gens me respectent. En Espagne, il n'y a aucun respect pour quoi que ce soit » lance Alvaro Morata, bien décidé à claquer la porte de la Roja.

💥 Morata da marcha atrás sobre su continuidad en el Atlético de Madrid: "En el fútbol no hay nada seguro" https://t.co/sFQ9fKr3ZN — MARCA (@marca) July 7, 2024

Touché par les critiques des supporters de l’Espagne à son égard depuis le début de l’Euro, Alvaro Morata n’a pas digéré par exemple que sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes regrettent que le joueur de l’Atlético de Madrid ne soit pas suspendu pour la demi-finale contre la France (ce qui aurait été le cas s’il avait pris un carton jaune face à l’Allemagne). Une polémique qui embrase l’Espagne à quelques heures de la demi-finale contre l’Equipe de France. Ce lundi, l’ensemble de la presse espagnole fait sa Une sur les propos du capitaine de la sélection.

Morata met le feu à l'Espagne à J-1 du match contre la France

« Morata est une fois de plus à l’épicentre de la polémique autour de l’équipe nationale » écrit la Cope tandis que Relevo parle de « menaces » de la part du buteur espagnol à quelques heures d’un choc en demi-finale de l’Euro. Marca de son côté titre sur « le feuilleton Morata » et affirme que « le chapitre va se refermer cet été » entre Alvaro Morata et la Roja. Une polémique qui prend aussi de l’ampleur chez les supporters espagnols sur les réseaux sociaux, et qui ne met clairement pas la Roja dans les meilleures dispositions avant de défier l’Equipe de France. Un problème de plus pour Luis de la Fuente, déjà confronté aux absences de Dani Carvajal et de Robin Le Normand (suspendus) face aux Bleus ainsi que de Pedri (blessé). Didier Deschamps de son côté, observe sans doute tout cela avec délectation.