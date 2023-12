L'avenir de la France, c'est le formidable Zaïre-Emery

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Il n'a connu qu'une seule sélection avec l'équipe de France, laquelle s'est soldée par un but et une blessure, mais Warren Zaïre-Emery est déjà le chouchou du public tricolore. Le staff des Bleus adore aussi la pépite du PSG.

A 17 ans, Warren Zaïre-Emery a fait des débuts avec l’équipe de France dont il se souviendra obligatoirement toute sa vie. Le 18 novembre dernier, après un peu plus d’un quart de jeu à l’occasion de sa première sélection, le milieu de terrain du PSG marquait son premier but, et dans la seconde qui suivait était victime d’un tacle dévastateur d’un joueur de Gibraltar qui contraignait Didier Deschamps à aussitôt le remplacer. Fort heureusement pour Paris, le natif de Montreuil revenant plus tôt que prévu de cette sérieuse blessure à la cheville, et mercredi c’est lui qui a marqué le but de la qualification parisienne en Ligue des champions à Dortmund. Warren Zaïre-Emery s’est installé rapidement dans le paysage footballistique français, et il s’est déjà mis pas mal de monde dans la poche. Du côté de l’équipe de France, Guy Stéphan ne masque pas qu’il apprécie beaucoup le jeune prodige parisien.

Zaïre-Emery patron des Bleus, c'est écrit

Invité à s’exprimer sur Warren Zaïre-Emery dans les colonnes du quotidien sportif, l’adjoint de Didier Deschamps pense qu’on peut en attendre énormément dans les années à venir. « C’est l’accumulation des matches de très haut niveau qui lui fera gagner en régularité tout au long des rencontres. Mais aujourd’hui, il est déjà si complet en termes techniques, tactique, physique, et il a cette capacité à marquer ou faire marquer, qu’on ne peut pas tout lui demander non plus, fait remarquer Guy Stéphan, qui pense que le milieu parisien peut même rapidement devenir un patron de l’équipe de France. Il s’est adapté très vite parce qu’il est calme, humble. Ce leadership, il arrivera avec les matchs. ».

David Ginola a, lui aussi, annoncé un formidable destin au joueur parisien. « Je pense que la surprise, elle est pour les gens qui le voient jouer, mais pas pour lui. Lui, il est titulaire, pour lui, 17 ans ou pas, comme il est titulaire, il joue comme un autre. Il est surprenant, car il a une maturité dans son jeu qui fait qu’il est capable de ce genre de performance », a confié, sur Canal+, l'ancien joueur des Bleus et du PSG.