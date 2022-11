Kylian Mbappé va sauver la France, ils l'insultent

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En l'absence de Karim Benzema, l'équipe de France a encore de sacrés atouts offensifs. Et notamment Kylian Mbappé, un joueur parfois critiqué dans notre pays, mais qui épate toute la planète football.

C’est désormais acté depuis samedi 23 heures, et il ne sert plus à rien de pleurer, Karim Benzema va rater le Mondial 2022 alors que le Ballon d’Or en titre s’apprêtait à en être une des grandes stars. Mais si du côté de l’équipe de France on a pris un uppercut suite à ce forfait de l’attaquant du Real Madrid, Didier Deschamps a d’autres atouts dans ce secteur, et notamment une autre superstar du football, Kylian Mbappé. Si en France, l’attaquant du PSG suscite parfois des controverses souvent stériles, il n’en est pas de même ailleurs dans le monde. Et la présence de Mbappé dans l’effectif tricolore calme les angoisses que certains ont à la veille de l’entrée des Bleus dans la compétition, ce sera mardi soir face à l’Australie. Dans L’Equipe, Carlos Bianchi, ancien buteur légendaire de l’Argentine et du Paris Saint-Germain avoue son admiration pour le numéro 10 des champions et répète que la France a l’arme fatale pour cette Coupe du Monde au Qatar.

Mbappé bientôt le meilleur attaquant du monde

« Kylian Mbappé est devenu non seulement un joueur complet, mais aussi un buteur. J'ai toujours dit que le jour où il gagnerait en sang-froid sur les un contre un face au gardien, il serait encore plus grand. Il a beaucoup progressé en Coupe d'Europe comme en équipe de France. Pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il va devenir le meilleur attaquant du monde », explique dans le quotidien sportif l’ancien joueur parisien, très confiant pour l’équipe de France. Et Boudewijn Zenden, l’ancien joueur de l’OM, confirme lui aussi qu’avec Kylian Mbappé, les Bleus peuvent faire des merveilles et conserver leur titre gagné en Russie : « Pour moi, Mbappé est encore meilleur qu'en 2018.Quand tu es entouré de joueurs de classe, soit tu perds ta place, soit tu joues encore mieux. Lui s'est vraiment transformé en star mondiale, aux côtés de Lionel Messi et Neymar, avec cette capacité à décider d'un match, à réussir des différences, à s'accorder avec eux. »

Toujours un rêve de disputer la plus grande des compétitions avec mon pays. 🇫🇷🏆 @equipedefrance pic.twitter.com/X7hXr5d42P — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 9, 2022

Cependant, si Kylian Mbappé suscite de l’enthousiasme, il faut être tout à fait honnête et avouer qu’en France, et surtout sur les réseaux sociaux, l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain et des Bleus ne fait pas l’unanimité. Et le voir ainsi se retrouver avec les clés de l’équipe de France suite au forfait de Karim Benzema a réveillé quelques rageux, qui ne sont pas loin de penser que l’absence de KB9 fait le bonheur de la star du PSG. « Le pire dans tout ça, c’est que Mbappé doit tellement jubiler du forfait de Benzema. Il avait déjà fait ses caprices de divas à l’Euro 2021, où il voulait tout faire et tout assumer. Maintenant, qu’il va être le leader de l’attaque de l’EDF on va le regarder. Qu’il assume », « En termes d'émotions, Mbappé est très très loin d'apporter ce que certains ont apporté. Au niveau des stats il est présent, mais pas au niveau émotionnel », « Loin derrière Messi et CR7, pour ça faut qu’il soit aussi complet que Messi sur un terrain il est loin du compte à sont âge Messi avait déjà 3 ballons d’or et 3 champions ligues il est loin de Messi et peut êtres il pourra se rapprocher de cr7 mais pas sûr », « Son ego va faire qu'il aura beaucoup de Mal à ne pas vouloir se la jouer perso. Giroud va faire énormément d'appels dans la surface du coup est-ce qu'il va lui transmettre des ballons ? Est-ce qu'il va vouloir partager les une deux ? Mbappé veut le deux pour sa pomme pas pour le 3 »…Les attaques ne manquent pas juste avant le début de la compétition pour la France, de quoi probablement motiver un peu plus un Kylian Mbappé déterminé à ramener la Coupe à la maison.