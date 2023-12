Kylian Mbappé l'a menacé, un Argentin se venge

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Triple buteur contre l’Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.) l’année dernière, Kylian Mbappé a marqué les esprits dans cette finale du Mondial 2022. Mais l’attaquant de l’équipe de France n’a pas été irréprochable dans cette rencontre. Selon l’Argentin Enzo Fernandez, le Parisien s’est montré menaçant envers ses adversaires.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Kylian Mbappé n’a pas la cote en Argentine. Bien avant la Coupe du monde 2022, sa déclaration sur le football sud-américain, qu’il ne jugeait « pas aussi avancé qu'en Europe », n’avait pas du tout plu. Ses propos expliquent peut-être le chambrage persistant des champions du monde pendant leurs célébrations. A moins que le comportement du Français durant la finale en soit la cause. En effet, le milieu de l’Albiceleste Enzo Fernandez a fait des révélations étonnantes sur l’attaquant de l’équipe de France.

Mais c'est encore pire en vidéo ce que fait Martinez avec la poupée Mbappé en fait 🤮pic.twitter.com/3BczFE3X6H — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) December 21, 2022

Pendant la rencontre décisive, la star du Paris Saint-Germain aurait menacé et provoqué ses adversaires. « Il nous a fait des signes comme s’il allait nous tuer, a raconté le milieu de Chelsea à Star+. Il nous a dit qu’ils allaient gagner la finale et il s'est passé ce qui s'est passé. » On apprend également que l’ancien joueur de l’AS Monaco s’est directement attaqué à Enzo Fernandez. « Mbappé s’en est pris à moi, je ne sais pas pourquoi », s’est étonné le coéquipier de Lionel Messi.

Romero s'est vengé

« Mais heureusement, j’avais un soldat comme Cristian Romero qui me défendait, a-t-il ajouté. Il est fou, parce que quand Messi a marqué le premier but sur le penalty, il est allé le crier à la figure de Kylian. » C’était apparemment tendu entre le Parisien et les Argentins, qui n’avaient peut-être pas non plus digéré les exploits de l’attaquant lors du huitième de finale du Mondial 2018 (4-3). En tout cas, d’éventuelles retrouvailles donneraient une rencontre particulièrement électrique.