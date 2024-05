KWC ‍: Nasri se blesse et insulte un adversaire

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Lundi soir, l’Equipe de France de Kings World Cup a remporté son premier match aux tirs au but. Mauvaise nouvelle, la star de l’équipe Samir Nasri s’est assez sérieusement blessée au genou.

L’Equipe de France appelée Foot2rue a remporté son premier match de la Kings World Cup dimanche soir contre une équipe espagnole. Menée 4-0 puis 5-1, l’équipe tricolore a renversé la rencontre pour arracher le match nul et gagner aux tirs au but. L’occasion de revoir Jérémy Ménez mais également Samir Nasri dans un format de foot en sept contre sept. En ce qui concerne l’ancien milieu offensif de l’OM, Manchester City ou encore Arsenal, la compétition est peut-être déjà terminée. Et pour cause, sur la chaîne Twitch du sélectionneur AmineMaTue, le consultant de Canal + a confié qu’il s’était blessé au genou. Pas tendre dans ses paroles, Samir Nasri a par ailleurs insulté l’un de ses adversaires, à l’origine de sa blessure selon lui.

Adil Rami viré de la Kings World Cup par Gerard Piqué https://t.co/PCbKlR7Y9d — Foot01.com (@Foot01_com) May 26, 2024

« Mon genou s’est bloqué et ça m’a fait faire un grand écart. Sur le grand écart, c’est là que mon muscle s’est tiré. Si l’autre encul… de n°11 ne me bloque pas le pied, il ne me fait pas tomber en me mettant le coup de pied pour me mettre par terre, je ne fais pas le grand écart et je ne me fais pas mal frérot. Mon genou s’est bloqué et ça a tiré sur ma cuisse, j’ai la haine. Si c’est mort pour la suite de la compétition ? Oui, je pense » a lancé Samir Nasri sur Twitch, dans un live suivi par plus de 500.000 followers. Les Bleus joueront leur second match dans deux jours et à priori, ce sera donc sans Samir Nasri, blessé dès le premier match. Un réel coup dur pour l’équipe du sélectionneur AmineMaTue, même si avant sa blessure, la prestation du milieu offensif formé à l’OM laissait clairement à désirer.

Une réelle déception d'autant plus que le consultant de Canal + avait effectué de gros efforts sur le plan physique pour être prêt à disputer cette compétition. Samir Nasri avait retrouvé la forme en perdant plus de 10 kg. Reste maintenant à voir si cette blessure au genou l'éloignera des terrains tout le temps de la compétition, ou s'il pourra revenir dans les jours à venir.