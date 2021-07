JO : Les supporters de l’OM allument Thauvin

Dans : Equipe de France.

Dimanche matin, l’Equipe de France olympique a décroché une victoire miraculeuse contre l’Afrique du Sud (4-3).

Malgré la victoire du Japon contre le Mexique, les Bleuets de Sylvain Ripoll sont toujours en vie. Ils peuvent remercier André-Pierre Gignac, auteur d’un triplé et d’une passe décisive sur le but décisif inscrit par Teji Savanier. Assurément, l’attaquant des Tigres est venu pour pousser cette équipe vers le haut et assume son statut à la perfection. On ne peut pas en dire autant de Florian Thauvin, fantomatique depuis le début de la compétition. Que ce soit face aux Mexicains ou contre l’Afrique du Sud, l’ancien attaquant de l’OM éprouve toutes les peines du monde à aider son équipe. Fortement critiqué après le premier match de l’Equipe de France olympique, la nouvelle star des Tigres de Monterrey a de nouveau été secouée sur Twitter, malgré le succès des Bleuets contre l’Afrique du Sud.

Les supporters de l’Olympique de Marseille se sont notamment distingués avec un brin d’ironie et d’humour en remerciant Florian Thauvin d’avoir refusé l’offre de prolongation soumise par Pablo Longoria, quelques semaines avant l’annonce du départ de Thauvin aux Tigres. « On peut critiquer Thauvin ici mais on doit surtout le remercier pour avoir refusé l'énorme contrat de 5 ans avec revalorisation proposé par l'OM », « Gignac quel cran, quel leader. 4 buts en 2 matches, un vrai bol d’air frais pour cette équipe au bord de la rupture. Son néo-coéquipier Florian Thauvin devrait clairement s’en inspirer », « On n’était pas nombreux a vouloir voir partir Thauvin, mais quand je le vois jouer, je suis content qu'il ne soit plus à l’OM » ou encore « Et le grand Thauvin il a donné quoi encore… ? » pouvait-on lire sur les réseaux sociaux après la victoire de la France contre l’Afrique du Sud. Reste à voir si Florian Thauvin sera protégé par son statut et conservera la confiance de Sylvain Ripoll face au Japon malgré ses prestations très décevantes.