JO : La France humiliée, Thauvin se fait incendier

Une défaite 4-1 pour débuter les Jeux Olympiques, l’équipe de France a pris sa compétition à l’envers.

Pas forcément étonnant avec un effectif bricolé à la dernière minute en fonction des joueurs disponibles, alors que la liste prévue fin juin a explosé en vol devant le refus des clubs de libérer leurs joueurs. Face à une formation mexicaine qui fait partie des prétendants au titre olympique, l’équipe de Sylvain Ripoll a été dépassée à tous les niveaux. Le sélectionneur en prend déjà sur son grade dans les premières analyses, mais c’est la performance de Florian Thauvin qui a beaucoup déçu. L’ancien ailier de l’OM est apparu non seulement en petite forme, mais surtout totalement enfermé dans un jeu stéréotypé qui n’a surpris personne, et provoqué des pertes de balles, ou des centres sans aucun danger. Sur les réseaux, l’ailier qui vient de rejoindre les Tigres de Monterrey au Mexique a pris très cher. Et les supporters de son nouveau club, qui ont pu découvrir Thauvin, ont certainement pris un peu peur aussi.

Thauvin, il y a son vis à vis qui a le temps de lire l’intégralité du journal avant que le crochet se termine — Elton Mokolo (@EltoMok) July 22, 2021

Thauvin à quasiment tout raté sur cette première mi-temps. Toujours le même registre, on rentre sur le pied gauche, on baisse la tête et très difficile de faire des différences en 1 vs 1.



31 ballons touchés, 14 perdus... — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) July 22, 2021

Les supporters des Tigres ils sont entrain de boire de l’eau de javel devant le match de Thauvin — Glophar (@Glophar) July 22, 2021

- Putain mais c’est pas vrai, on s’en était débarrassé et bim il réapparait de nulle part.

- Le Covid ?

- Non, Florian Thauvin. #MEXFRA pic.twitter.com/ILl9uL5dXN — Winamax Sport (@WinamaxSport) July 22, 2021

J’aime trop Thauvin. Il sait qu’il n’a plus rien à donner au football. Il a soulevé la Coupe du Monde de façon inopinée puis il est parti se la couler douce dans son petit eldorado mexicain avec sa famille, et là il vient en colo avec son frérot et des petits cousins. Vie de roi. — Gigg’s (@Giggs_) July 22, 2021