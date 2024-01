Hervé Renard n’a pas la classe, elle accuse

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Hervé Renard ne viendra pas au secours de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas parce que la FFF a dit non. Aucun accord financier n'a pu être trouvé, et cela ne passe pas forcément bien au sein du football féminin tricolore.

Semaine folle à la Fédération Française de Football, où Hervé Renard a été sollicité par la Cote d’Ivoire pour aider en urgence les Eléphants, qualifiés par miracle pour les 1/8e de finale et qui ont vu leur sélectionneur Jean-Louis Gasset démissionner dans la foulée de l’humiliation à domicile par la Guinée Equatoriale. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine, qui prépare les Jeux Olympiques et est revenu pour cet objectif, a reconnu qu’il voulait dire oui. Et la FFF ne s’y est pas totalement opposée, mais aucun accord financier n’a pu être trouvé pour permettre son retour. Si Jean-Michel Aulas a assuré avoir demandé l’avis des joueuses tricolores sur cette situation inédite, le retour dans le monde du football féminin ne serait pas si positif que cela.

Les JO ne sont pas une priorité pour Renard

Ancienne joueuse légendaire de l’équipe de France, et désormais consultante, Marinette Pichon n’a pas du tout apprécié cette volonté d’Hervé Renard d’aller faire une pige ailleurs alors qu’il est sous contrat avec la FFF. Pour elle, c’est un réel manque de respect pour le football féminin français. « Le fait qu'il ait ouvert la porte, ça pique un peu. Tu as l'impression que la préparation des Jeux Olympiques n'est pas une priorité. C'est malvenu et ça a blessé pas mal d'acteurs du foot féminin, ça laisse entendre qu'il n'est pas 100 % investi dans le projet, que les JO ne sont pas suffisants à ses yeux », a déploré dans L'Equipe l’ancienne attaquante à la patte gauche fulgurante, pour qui Hervé Renard a certes fait une croix sur un énorme contrat en Arabie saoudite pour relever le double défi Coupe du monde + JO, mais son envie de revenir dans la lumière du football masculine ne fait guère de doute.