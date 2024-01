Hervé Renard en Côte d’Ivoire, les Bleues ont vu rouge

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Sollicité par la Côte d’Ivoire pour terminer la CAN, Hervé Renard avait accepté la proposition, avant de voir la Fédération Française de Football lui fermer la porte. Le sélectionneur des Bleues a ainsi provoqué des critiques sur son implication. Des commentaires auxquels le technicien a répondu.

Les réactions étaient prévisibles. Après l’éviction de son sélectionneur Jean-Louis Gasset, la Côte d’Ivoire a sollicité le prêt d’Hervé Renard pour terminer la CAN. La Fédération Française de Football a refusé la demande. Mais le sélectionneur des Bleues, champion d’Afrique avec les Eléphants en 2015, était prêt à revenir. De quoi s’interroger sur l’implication du technicien avec l’équipe de France féminine.

Hervé Renard critiqué

« Est-ce qu'ils oseraient faire ça s'il était à la tête d'une autre sélection et, par autre sélection, j'entends masculine ? Bien sûr que non, a lâché l’ancienne internationale tricolore Elise Bussaglia dans L’Equipe. J'en ai un peu marre que le football féminin soit considéré comme une sous-catégorie du football masculin. » Contacté par le quotidien sportif, Hervé Renard a pu se justifier. Pour commencer, le technicien a expliqué comment la Côte d’Ivoire l’avait sollicité.

« Quand vous avez le président de la Fédération, le Premier ministre du pays qui vous le demandent, je n'avais pas le droit de dire non. Impossible », a-t-il raconté, avant d’évoquer ses excellents souvenirs ivoiriens et l’accueil chaleureux qu’il a reçu pendant la CAN cette année. Hervé Renard a néanmoins précisé qu’il n’a jamais été question pour lui de rompre son contrat avec la FFF, avec laquelle il avait négocié un contrat revu à la baisse par rapport à son salaire en Arabie Saoudite.

Sélectionneur de l'équipe de France féminine mais espéré sur le banc de la Côte d'Ivoire pour finir la CAN, Hervé Renard raconte comment tout s'est déroulé. Il aurait bien accepté la mission mais à une condition : rester avec les Bleues. https://t.co/EV08lcEklB pic.twitter.com/MElK4GaCeb — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 26, 2024

« Vous pensez que j'ai accepté de perdre des millions d'euros (des rumeurs évoquent un montant de 10 M€, ndlr) en quittant l'Arabie Saoudite pour l'équipe de France féminine pour aller aux JO comme ça ? Ce serait ça un manque de respect ? », a-t-il interrogé. Apparemment, des Bleues se sont posées la question. « Ce qu'en pensent mes joueuses ? Je ne pense pas que ça posait de problèmes d'après ce que je sais, a réagi le coach tricolore. Et à celles qui m'ont envoyé un message, j'ai dit la même chose : "Il n'a jamais été question de partir." » Rappelons qu’Hervé Renard ne compte pas prolonger son contrat qui expire après les JO 2024.