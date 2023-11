Hervé Renard a dit oui, le gros coup du LOSC

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Une internationale française va faire son retour dans le championnat de France cet hiver, dans un projet validé par le sélectionneur Hervé Renard. Amandine Henry s'engage avec Lille, le club de sa ville natale.

Entraineur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard s’était jusqu’à présent fait un nom en dirigeant plusieurs sélections nationales, mais aussi Sochaux et Lille en France notamment. Il a gardé des contacts avec le club nordiste, ce qui lui a permis d'approuver ce joli coup réalisé par l’équipe féminine du LOSC et son président Olivier Letang. Ainsi, selon RMC Sport et Le Progrès, Amandine Henry, native de Lille, va profiter de la trêve hivernale dans le championnat américain pour faire son retour en France, elle qui a longtemps évolué à Lyon. Désireuse de garder la forme et d’éviter ainsi une pause de trois mois, la milieu de terrain va s’engager avec Lille dans le championnat de France pour les mois de janvier et février 2024. Elle était notamment suivie par le PSG, mais a choisi de revenir dans sa région d'origine pour cette courte période.

Hervé Renard fait confiance à Henry

Amandine Henry va-t-elle signer au @PSG_Feminines ❓👀



Des discussions sont en cours entre le club de la capitale et l'internationale française, comme le confie Angelo Castellazzi, directeur sportif de la section féminine du PSG 🗣 pic.twitter.com/5XGpVMRkIN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2023

Los Angeles a accepté ce passage tricolore et les papiers ont été signés ce mercredi, affirme la radio sportive. Le renfort d’Amandine Henry ne sera pas de trop pour le club promu, actuellement 9e de D1. Une bonne nouvelle pour Hervé Renard, qui a approuvé ce choix qui permet à une joueuse longtemps importante des Bleues d’être observée de près par le sélectionneur tricolore, qui sait que la présence d’Amandine Henry a pendant longtemps été remise en cause par Corine Diacre par le passé. La sélectionneur l’avait écartée pendant trois ans à partir de 2020 et sa prise de position à l’encontre de Diacre.