Harry Kane rend service à la France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Il est la sensation offensive du début de saison en France. Âgé de seulement 18 ans, Mathys Tel a inscrit 6 buts avec le Bayern cette saison. Cela lui a permis d'intégrer l'Equipe de France Espoirs. Un homme n'est pas étranger à sa réussite : Harry Kane.

Contrairement à l'Allemagne ou l'Italie, la France n'a aucun problème de réservoir au niveau des attaquants. Olivier Giroud n'est pas encore retraité que ses jeunes successeurs se manifestent déjà : Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Elye Wahi et Mathys Tel notamment. Le dernier cité fait forte impression au Bayern Munich cette saison, à tel point que l'Allemagne réfléchissait à lui offrir la nationalité pour rejoindre la Mannschaft. Mathys Tel a marqué 6 fois déjà cette saison malgré un temps de jeu réduit (479 minutes seulement). Ce qui frappe chez lui c'est son sang-froid devant les buts adverses malgré son jeune âge.

Harry Kane conseille beaucoup Mathys Tel

De quoi justifier pleinement ses premières sélections en Equipe de France Espoirs. Tel a d'ailleurs marqué 2 buts contre Chypre lors de sa deuxième sélection en octobre dernier. Rappelé pour le rassemblement de novembre par Thierry Henry, l'ancien rennais aura l'occasion de progresser à nouveau. C'est d'autant plus le cas qu'il côtoie l'un des meilleurs attaquants des années 2000 en la personne de son sélectionneur. Néanmoins, Mathys Tel n'a presque pas besoin de Thierry Henry. Harry Kane, son coéquipier au Bayern, lui prodigue déjà de précieux conseils.

« Harry Kane m’apporte beaucoup de choses. Toutes ses prises de parole à mon égard m’ont fait énormément de bien, c’est un immense attaquant et j’essaie d’en tirer un maximum de leçons. C’est un exemple, il est toujours serein et sûr de sa force : c’est top de pouvoir s’appuyer sur son expérience au quotidien », a t-il confié en conférence de presse avant le déplacement des Bleuets en Autriche. Mathys Tel serait inspiré de retenir chaque parole de son aîné anglais, meilleur buteur européen cette saison avec 17 buts et plus souverain devant les buts que jamais.