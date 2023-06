Gibraltar-France ‍: Le job est fait, ça suffit pour Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, après la victoire 3-0 de son équipe face à Gibraltar : « Nous étions venus pour gagner et pour être le plus efficace possible. On n’a mis que trois. buts, on aurait pu mieux faire bien évidemment. On sait qu’on aura un match plus compliqué lundi. Là, les intentions étaient bonnes, il fallait un peu plus de promptitude et d’accélération pour les mettre en difficulté. Eux, ils sont là, ils défendent, et on fait des barres et des poteaux, on aurait pu avoir un ou deux buts de plus. Après, je ne cherche pas d’excuse, il y avait peu de monde, un contexte inhabituel, une pelouse pas arrosée, quelques erreurs techniques, on aurait pu mettre plus de rythme et de percussion. On peut toujours faire mieux c’est sûr. Je leur ai dit de faire le job le mieux possible et ils l’ont fait. Maintenant il y a un dernier match et les joueurs auront ensuite besoin de repos. Lundi, on aura un adversaire avec plus de qualités et un stade rempli à bloc. Et j’espère que la pelouse, les rugbymen ne vont pas trop l’abimer demain ».