Double coup de tonnerre dans le dossier Mbappé ‍!

Le Real Madrid a ouvert la porte à la présence de Kylian Mbappé à Paris pour y disputer les Jeux Olympiques de 2024. Mais c'est l'attaquant toujours au PSG qui ne fait plus des JO sa priorité désormais.

Le dossier de la présence de Kylian Mbappé aux JO 2024 est en train de prendre une tournure très étrange. A l’heure où le tirage au sort du tournoi olympique va avoir lieu ce mardi soir, Thierry Henry rêve haut et fort de la présence des plus grandes stars françaises pour ce rendez-vous qui ressemble tout de même à celui d’une carrière pour des joueurs comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Le problème est désormais connu, il faut l’accord des clubs pour que les joueurs soient disponibles pour ce tournoi en plein mois d’août qui ne correspond pas aux dates FIFA. Ce n’est pas gagné, sachant que la présence des joueurs contrecarre forcément leur préparation estivale, et la reprise de la prochaine saison.

Résultat, le Real Madrid a déjà envoyé un courrier à la Fédération Française de Football pour expliquer qu’Eduardo Camavinga et Ferland Mendy ne pourraient pas rejoindre l’équipe de France olympique. Sans y mentionner Aurélien Tchouaméni, ni bien évidemment Kylian Mbappé qui n’a pas encore signé au sein de la Casa Blanca. Le club merengue ne souhaitera pas de se passer de sa recrue vedette si tout se passe comme prévu cet été, et en aura besoin pour effectuer des tournées triomphantes aux Etats-Unis. Et pourtant, l’informateur de Relevo Matteo Moretto effectue une confidence bien étonnante à ce sujet.

Mbappé aux JO, le Real ne dit plus non

En effet, le Real Madrid est prêt à laisser Kylian Mbappé disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour y défendre les couleurs de son pays, dans la foulée de l’Euro en Allemagne. Une exception qui changerait totalement les cartes et permettrait à Thierry Henry de compter sur une arme fatale en la personne du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Mais pas si vite. Le journaliste spécialisé lance la deuxième salve, et dévoile que Mbappé ne serait finalement pas si chaud pour enchainer les matchs pendant tout l’été, et ne pousserait pas pour disputer les JO à Paris. Si cette tendance venait à se confirmer, et que le coup de frein arrivait en provenance du joueur et non de son club, cela risquerait de provoquer une grosse incompréhension au sein du public français, qui rêve de voir les Bleuets aidés par l’une des stars mondiales de l’équipe tenter de remporter la médaille d’or. En tout cas, la volonté de Mbappé pour cet été est bien évidemment de disputer l’Euro 2024 avec la France, et ensuite de réussir son arrivée au Real Madrid. Si toutes les planètes sont alignées, alors il pourra donner un coup de main aux Bleuets avec l’accord du Real Madrid, mais cela ne fait pas partie des points sur lesquels il insisterait actuellement à l’heure de négocier avec Florentino Pérez.