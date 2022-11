France-Tunisie : La France dépose une réclamation, Luis Fernandez sidéré

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Même si cela ne changera rien à son avenir dans ce Mondial 2022, pas plus que celui de la Tunisie, la France a décidé de déposer une réclamation suite à l'annulation du but égalisateur d'Antoine Griezmann.

Après un match durant lequel ils ont été mauvais pendant les trois-quarts du temps, les joueurs de l’équipe de France pensaient avoir égalisé dans les ultimes secondes du match contre la Tunisie. Une rencontre qui s’est finalement soldée par un succès tunisien, lequel n’est pas scandaleux, loin de là même tant les Bleus, version bis, ont raté ce rendez-vous sans enjeu ou presque pour eux. Mais forcément, le refus du but égalisateur d’Antoine Griezmann après une position de hors-jeu signalée par la VAR a fait monter la tension. D’autant que du côté du staff et des autorités françaises on y voit là une erreur technique manifeste de l’arbitre, qui a redonné le coup d’envoi du match après le but avant de siffler la fin et d’aller visionner l’écran de la VAR. Et ce mercredi soir, plusieurs médias annoncent que la FFF va déposer une réclamation afin de voir cette décision être annulée. « Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match », a précisé une source fédérale.

Une réclamation qui fait bondir Luis Fernandez

Interrogé sur cette possibilité, Luis Fernandez estime que l’équipe de France et la Fédération Française de Football ne se grandissent pas. « Il faut arrêter avec cela, on ne pose pas de réclamation, on est les champions du monde en titre, il faut prendre de la hauteur. Pourquoi réclamer ? Pour le classement FIFA ? », s’est interrogé l’ancien footballeur international français, consultant pour BeInSports lors ce Mondial au Qatar. Il est vrai que tout cela ne changera rien, même si cela permet de parler d'autres chose que la prestation tricolore face à une équipe de Tunisie qui a fait honneur à son rang et peut quitter Doha avec la tête haute.