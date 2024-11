EdF ‍: Bizutage et tenue, Chevalier va choquer les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Pour sa première convocation en équipe de France, Lucas Chevalier sait à quoi s’attendre. Le nouveau gardien des Bleus devra pousser la chansonnette et participer au traditionnel défilé de mode à Clairefontaine. Mais le Lillois n’a pas prévu d’imiter ses coéquipiers.

Ça devait bien finir par arriver. Depuis plusieurs mois, nombreux sont ceux qui militent pour la convocation de Lucas Chevalier en équipe de France. Le gardien du LOSC a enfin été récompensé ce jeudi lorsque le sélectionneur Didier Deschamps l’a appelé pour les matchs contre Israël et l’Italie en Ligue des Nations. Une sélection méritée pour le Lillois qui ne se contente pas de briller en championnat.

🎙️ Lucas Chevalier : "L’Equipe de France, c’est un tout. C’est une histoire, une identité, c’est un symbole incroyable. Le fait d’y être, lundi, ça va faire un peu d’effet."



L'Enfant du Coin nous a parlé de son rapport aux Bleus après sa première convocation en A 🇫🇷⤵️ — LOSC (@losclive) November 8, 2024

L’ancien rempart des Bleuets s’est surtout illustré en Ligue des Champions contre des adversaires du calibre du Real Madrid, de l’Atlético Madrid et de la Juventus Turin. Sûr de lui, Lucas Chevalier devait bien s’attendre à sa présence dans la liste. Le cadre du LOSC a donc pu se préparer à ce qui l’attend pour sa première à Clairefontaine, à savoir le bizutage et le traditionnel défilé de mode cher aux coéquipiers de Jules Koundé. « Le défilé de mode ? Effectivement, c'est sûr que ce sont des choses qui sont maintenant devenues une habitude en équipe de France, que ce soit le bizutage ou la tenue », a confié le Lillois.

Pas de rap pour Chevalier

« On sait que c'est regardé de très près donc il ne faut pas se louper. Mais ne vous inquiétez pas, sur la tenue je serai… Il n'y aura pas de problème, j'ai mon style à moi, ça peut aussi permettre aux gens de me voir sans une tenue de footballeur, mais rien d'extravagant ne vous inquiétez pas. Et puis pour la chanson, je suis en train de réfléchir, c'est sûr que c'est quelque chose qui se prépare un peu. Ce sera francophone, un truc peut-être un peu terroir à la française, mais pas en chti », a annoncé Lucas Chevalier au risque de choquer ses nouveaux coéquipiers.