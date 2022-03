France : Nkunku arrive, Dembélé et Giroud au placard

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce jeudi, Didier Deschamps communiquera sa liste d'appelés pour les deux matches amicaux de mars de l'Equipe de France. Au vu de ses performances cette saison, Christopher Nkunku a de grandes chances d'y figurer ce qui n'est pas le cas d'Olivier Giroud.

La liste de mars en année de coupe du monde reste un moment très important dans la vie d'une sélection nationale et dans celles des joueurs. Même si, cette fois-ci, le Mondial n'aura lieu que dans huit mois en novembre prochain, les choix de Didier Deschamps pour l'Equipe de France seront très scrutés. Surtout, qu'à de nombreux postes règne une incertitude concernant les noms choisis ce jeudi par le sélectionneur. Dans le domaine offensif, un nom revient dans la bouche de tous les journalistes ces dernières heures, Christopher Nkunku. L'ancien parisien fait un tabac avec le RB Leipzig cette saison puisqu'il a été auteur de 26 réalisations en 38 apparitions avec les Roten Bullen.

Nkunku devrait être dans la liste, pas Giroud ni Dembélé

Est-ce que cela suffira pour le voir enfin sélectionné en Equipe de France ? Sans doute que oui. Selon les informations de RMC Sport, il semblerait que cela soit enfin l'heure de sa première convocation avec les Bleus ce jeudi pour les deux amicaux de mars face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le joueur de 24 ans rejoindrait des rangs offensifs déjà constitués de Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann entre autres mais aussi de son ancien compère de la formation parisienne Moussa Diaby.

🇫🇷 Nkunku devrait bel et bien être appelé pour la première fois en équipe de France demain par Didier Deschamps ! 🔥



❌ De leur côté, Dembélé & Giroud ne devraient pas faire le retour dans la sélection.

❌ Zouma ne sera pas convoqué après l'histoire du chat.



(🗞️ @RMCsport) pic.twitter.com/fRrb3Hihp0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 16, 2022

Si Nkunku est présent, c'est que d'autres attaquants manqueront à l'appel comme Olivier Giroud. L'ancien titulaire à la pointe de l'attaque bleue a été écarté après l'Euro et ne reviendra pas de sitôt malgré ses buts importants marqués avec Milan. Ousmane Dembélé ne devrait pas y figurer non plus malgré son regain de forme avec le Barça. Parmi les autres absents, Kurt Zouma ne devrait pas être de la partie après les violences perpétrées à son chat dernièrement. Enfin, les difficultés de Dubois avec l'OL pourrait lui coûter sa place au profit peut-être du Lensois Jonathan Clauss. Cela confirmerait alors les envies de changement de Didier Deschamps alors que le Mondial au Qatar approche à grands pas.