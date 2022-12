France-Maroc : Rabiot et Upamecano sont remplaçants

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A quelques heures de la demi-finale du Mondial 2022 entre la France et le Maroc, Didier Deschamps est contraint de changer son onze de départ.

Dans l’incapacité de participer à l’entraînement collectif mardi, à la veille de France-Maroc, en raison d’un gros coup de froid, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ne sont toujours pas suffisamment en forme pour débuter la rencontre décisive pour une place en finale. Face à ce double coup du sort, Didier Deschamps a décidé de remplacer ses deux titulaires par Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana annonce Sébastien Tarrago avant ce match tant attendu. Selon la rumeur, Upamecano et Rabiot ont été victimes d'une climatisation trop puissante. En espérant que ce mercredi soir, ce ne soit pas l'équipe de France qui se fasse climatiser par les Lions de l'Atlas.

Le compo de la France contre le Maroc

Lloris - Koundé, Varane, Konaté, Hernandez, Fofana, Tchouaméni, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé