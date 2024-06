France-Luxembourg, ça dégénère dans L'Equipe du Soir

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le match de préparation à l'Euro entre l'équipe de France et celle du Luxembourg a donné lieu à des échanges musclés sur la chaîne sportive. L'intérêt de jouer un tel adversaire fait polémique.

Ce mercredi soir, et à un peu plus d'une semaine du match d'ouverture de l'Euro 2024 en Allemagne, les Bleus de Didier Deschamps affronteront le Luxembourg au stade Saint-Symphorien. Un galop d'entraînement pour les Tricolores, face à une formation qui a pris quinze buts sans en marquer un seul face au Portugal lors de la phase de qualification. Alors, au moment d'évoquer cette affiche, les journalistes invités sur le plateau de L'Equipe du Soir se sont chamaillés sur le réel intérêt à choisir un tel adversaire pour finaliser la préparation à l'Euro.

Le Luxembourg pas au niveau pour la France

Du côté de Nabil Djellit, on estime que la France doit avoir le plus grand respect pour son adversaire du soir : « Alors donc on prend de haut le Luxembourg, et on devait aussi battre la Suisse lors des quarts de finale de l’Euro 2021. C’est comme le championnat du Portugal ils sont nuls, c’est comme les Grecs ils sont nuls. Mais en attendant, eux, ils gagnent des coupes européennes, et là, c'est pareil, on manque de respect au Luxembourg. C’est ce genre de discours qu’on entend à chaque fois, on prend tout le monde de haut. » Une sortie qui a fait bouillir Etienne Moatti. « Mais quel rapport entre la Suisse et le Luxembourg ? T’es sérieux quand tu dis un truc comme ça ? Mais là, tu dis vraiment n’importe quoi et tu en fais exprès pour provoquer », s'est étonné le journaliste de L'Equipe, avant d'être rejoint par con collègue Guillaume Dufy : « Qu’est-ce que tu racontes Nabil, arrête un peu d’être le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Je pense que depuis une vingtaine d’années, le Luxembourg est l’adversaire le plus faible que la France a eu. » En direct de Metz, Bertrand Latour est entré dans la danse.

Bertand Latour, l'envoyé spécial de la chaîne auprès de l'équipe de France est en effet effaré que l'on puisse critique le Luxembourg. « Ils ont battu la Bosnie 4-1. Alors je trouve que Guillaume a bonne mine de parler du Luxembourg avec un mépris sans nom d’une équipe du Luxembourg qu’il n’a pas vu jouer. Je ne regarde pas l’ensemble de leurs matchs, ce ne sont pas des pipes. Sinon autant dire aux spectateurs qui viennent au stade vous êtes des cons », a ironisé le journaliste.