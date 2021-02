France : Le Top 10 des joueurs qui devraient rejoindre les Bleus

Dans : Equipe de France.

Dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES classe les dix joueurs français de moins de 23 ans les mieux armés pour intégrer à terme l'équipe de France.

Championne du monde en 2018 deux ans après avoir été finaliste de l'Euro 2016, la France est incontestablement l'une des nations les mieux fournies en terme de joueurs de talents. Au-delà des stars comme Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann ou encore Raphaël Varane, la France dispose d'un vivier de jeunes joueurs absolument incroyable. L'Observatoire du football CIES a publié ce lundi le classement des dix joueurs de moins de 23 ans les plus susceptibles d'intégrer les Bleus. Pour ce faire, plusieurs critères ont été pris en compte comme l'expérience, le niveau des clubs ou les compétitions disputées.

Et à ce petit jeu, c'est Jules Koundé qui sort du lot. Étincelant avec Séville, le défenseur formé aux Girondins fait partie des meilleurs à son poste en Liga cette saison, jusqu'à attirer la convoitise des plus grands clubs européens (Real Madrid, Manchester United, PSG...). À la deuxième place de classement, c'est l'ancien parisien Moussa Diaby qui réalise une très bonne saison au Bayer Leverkusen avec huit buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues. Au sein d'un Olympique de Marseille en grande difficulté, Boubacar Kamara parvient à se démarquer pour truster la troisième place. En fin de contrat en juin 2022, le défenseur devrait quitter la cité phocéenne lors du mercato estival pour rejoindre un plus gros club. Dans une formation qui laisse sa chance aux jeunes, Youssouf Fofana et Benoît Badisahile complètent le top 5 grâce à leurs bonnes performances avec l'AS Monaco. La suite du classement est composé de Bryan Mbeumo (Brentford), Illan Meslier (Leeds), Wesley Fofana (Leicester), Evan N'Dicka (Frankfort) et Maxence Lacroix (Wolfsburg). À court terme, c'est bien Jules Koundé que l'on imagine porter le maillot bleu en premier. Au vue de ses performances en Liga, le joueur de 22 ans a peut-être même des chances d'être présent à l'Euro l'été prochain.